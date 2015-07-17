Новости Беларуси. Должников в Беларуси будут лишать интернета, сотовой связи и посылок. Такие возможности получили судебные исполнители. Уже сейчас они могут списать все деньги, которые есть на счету мобильного телефона или приостановить оказание интернет-услуг. А вот практика наложения ареста на посылки, которые должникам доставляет почта, пока в стадии разработки.

Еще одно радикальное предложение Министерства юстиции — ввести для физических лиц уголовную ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Совсем скоро, благодаря новому программному обеспечению, судебные исполнители начнут вычислять должников и на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.