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Должников в Беларуси будут лишать интернета, сотовой связи и посылок

17 июля 2015 07:56
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Новости Беларуси. Должников в Беларуси будут лишать интернета, сотовой связи и посылок. Такие возможности получили судебные исполнители. Уже сейчас они могут списать все деньги, которые есть на счету мобильного телефона или приостановить оказание интернет-услуг. А вот практика наложения ареста на посылки, которые должникам доставляет почта, пока в стадии разработки.

Еще одно радикальное предложение Министерства юстиции — ввести для физических лиц уголовную ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Совсем скоро, благодаря новому программному обеспечению, судебные исполнители начнут вычислять должников и на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Кредиты Беларуси

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