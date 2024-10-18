Белорусские спасатели провели масштабные учения в Новополоцке

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. На высоте горит колонна с бензином, пылает резервуар для хранения топлива. Это не ЧП, а только замысел учений, но для пожарных – ситуация более чем реальная. Спасатели отработали ликвидацию условной аварии на полигоне пожарной аварийно-спасательной части «Нафтан» в Новополоцке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деле проверялись не только бойцы, но и техника. Задействовали новое оборудование, поступившее на вооружение за последние три года. Среди них насосная станция, которая выбрасывает 150 литров воды в секунду, насадки к автопеноподъемнику. Также для ликвидации пожара применили автоцистерны, высотную и другую аварийно-спасательную технику. Всего 16 единиц. С пламенем в условиях, максимально приближенных к реальным, боролись 90 специалистов. Учения с подобным тактическим замыслом спасатели провели впервые. В новых реалиях нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, подчеркнул глава МЧС Беларуси.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы наблюдаем, изучаем, что происходит на территории Российской Федерации, на территории Украины, для того чтобы подобные достаточно сложные производственные предприятия по производству, переработке нефтепродуктов были хорошо защищены от подобных, условно говоря, диверсий, чрезвычайных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться нашим соседям. Проверили готовность наших штабов по ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций, произвели разбор, что было сделано не так, на что нужно будет обратить дополнительное внимание, что необходимо еще принять на вооружение. Я уже отдал соответствующее поручение.

Вадим Синявский отметил, что цель учений достигнута. Руководящий состав штабов, личный состав и техника готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций подобного рода.