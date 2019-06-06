«До сих пор находим останки погибших воинов». В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев

Новости Беларуси. В Лиозненском районе перезахоронили останки 36 красноармейцев. Поисковики обнаружили их между деревнями Старь и Рублево минувшей весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, советские воины погибли в 1943-1944 годах. Они участвовали в освобождении Лиозно. Удалось установить фамилии трех человек, по медали «За отвагу» – москвича Ростислава Опекаловского, по медали «За боевые заслуги» – уроженца Курской области России Федора Борисова. Рядом с останками обнаружили ложку с подписью «Демичев».

Анатолий Бурдо, председатель Витебского молодежного общественного объединения «Военно-патриотический клуб «Поиск»:

Я считаю, что это большой успех для поиска: из 36 определить сразу три фамилии – это очень здорово.

Здесь с 1941 по 1944 годы шли напряженные бои, были огромные потери. Сколько ни работаем, до сих пор находим останки погибших воинов.