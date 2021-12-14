«До 6-7 суток». ГТК поясняет, откуда взялись огромные очереди в пунктах пропуска на границе

Новости Беларуси. От многокилометровых пробок на границе с Польшей, Латвией и Литвой не спасают даже современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От многокилометровых пробок на границе с Польшей, Латвией и Литвой не спасают даже современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Невыполнение сопредельной стороной своих обязательств, закрытая «Кузница», да еще и предпраздничный ажиотаж. Как результат – огромные очереди большегрузов. Картина не меняется уже несколько недель кряду.
Для того чтобы разобраться в ситуации, мы пригласили в студию Светлану Дубовик, заместителя начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже несколько недель ситуация на границе остается сложной. Несколько тысяч фур ожидают своей очереди. У вас наверняка есть последние цифры, вы постоянно отслеживаете эту ситуацию. Какова она на данный момент?
Светлана Дубовик, заместитель начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
На данный момент выезда из Республики Беларусь ожидает порядка 4 300 грузовых транспортных средств. Причем на польском направлении данная цифра составляет 1 600 грузовиков, на литовском – 1 500, а на латвийском – 1 200 грузовых транспортных средств.
Екатерина Забенько:
В связи с чем сложилась такая ситуация в первую очередь?
Светлана Дубовик:
В первую очередь увеличение грузопотока связано с окончанием года, наступлением рождественских, новогодних праздников. Эта ситуация прогнозируемая, как правило, грузопоток в данный период времени увеличивается всегда.
Екатерина Забенько:
То есть вы, в принципе, плюс-минус всегда готовы к таким поворотам событий?
Светлана Дубовик:
К прогнозируемому увеличению потока мы готовы, принимаются соответствующие меры. Например, увеличивается количество должностных лиц в смену, которые оформляют транспортные средства. Поэтому, да, к данной ситуации мы готовимся.
Екатерина Забенько:
В этом году она усложнилась все-таки, наверное, тем, что не очень корректно работают наши коллеги из сопредельных государств.
Светлана Дубовик:
Мониторинг такой ситуации за последнее время показывает, что сопредельными странами наши договоренности не выполняются. Например, в пункте пропуска «Каменный Лог» (это один из самых крупных пунктов пропуска на литовском направлении) нормы литовской стороной выполняются на порядка 50 % только. Нами проводятся консультации с сопредельными странами. В частности, были проведены консультации по линии МИД. Какие-то вносятся предложения. Белорусская сторона инициировала открытие пунктов пропуска на литовском направлении, в которых сейчас движение приостановлено. Для того, чтобы снизить нагрузку с пунктов пропуска, где сейчас сложилась крайне негативная ситуация.
Екатерина Забенько:
Светлана Сергеевна, какие вы видите негативные последствия, которые несет вот эта ситуация с очередями на границе?
Светлана Дубовик:
В первую очередь страдает экономика, экономика стран, куда должны быть доставлены грузы, перевозчики стран, которые задействованы в перемещении грузов. Я считаю, что в первую очередь ситуация с очередями негативно влияет на перевозчиков, в том числе и иностранных.
Екатерина Забенько:
Светлана Сергеевна, сколько приблизительно хотя бы в день пропускает автомобилей наши таможенные службы?
Светлана Дубовик:
В настоящее время грузового транспорта пропускается более 6 000, 6 600 грузовиков в среднем.
Екатерина Забенько:
Достаточно внушительная цифра.
Светлана Дубовик:
Внушительная цифра, с учетом того, что не все пункты пропуска на границе функционируют и нагрузка легла на определенные пункты пропуска.
Екатерина Забенько:
А сколько в целом плюс-минус приходится ожидать дальнобойщику, водителю грузовика в очереди?
Светлана Дубовик:
Все, конечно, зависит от уровня очереди, от направления. Это доходит до 6-7 суток, это когда транспортные средства стоят в очереди для заезда в пункт пропуска. Были и такие случаи. В среднем, попадая уже в пункт пропуска уже для прохождения процедур контроля, такое время составляет для грузовика около 4-6 часов на литовском направлении, где-то тоже 4-5 часов на польском и до 3 часов на латвийском направлении. Это опять с учетом той интенсивности приема транспортных средств сопредельной стороной.
Екатерина Забенько:
Светлана Сергеевна, на ваш взгляд, что нужно предпринять для решения этой проблемы?
Светлана Дубовик:
Чтобы минимизировать очереди, на мой взгляд, необходимо равномерно распределять потоки по границе. То есть чтобы все пункты пропуска функционировали в том режиме, для которого они предназначены. То есть открыть пункты пропуска для движения товаропотока. В связи с новогодними, рождественскими праздниками увеличить смены, есть возможность применения каких-то новейших технологий совершения таможенных операций. Поэтому все возможно.