«До 6-7 суток». ГТК поясняет, откуда взялись огромные очереди в пунктах пропуска на границе

Новости Беларуси. От многокилометровых пробок на границе с Польшей, Латвией и Литвой не спасают даже современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невыполнение сопредельной стороной своих обязательств, закрытая «Кузница», да еще и предпраздничный ажиотаж. Как результат – огромные очереди большегрузов. Картина не меняется уже несколько недель кряду. Для того чтобы разобраться в ситуации, мы пригласили в студию Светлану Дубовик, заместителя начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси. На данный момент выезда из Республики Беларусь ожидает порядка 4 300 фур Екатерина Забенько, СТВ:

Уже несколько недель ситуация на границе остается сложной. Несколько тысяч фур ожидают своей очереди. У вас наверняка есть последние цифры, вы постоянно отслеживаете эту ситуацию. Какова она на данный момент?

Светлана Дубовик, заместитель начальника отдела главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

На данный момент выезда из Республики Беларусь ожидает порядка 4 300 грузовых транспортных средств. Причем на польском направлении данная цифра составляет 1 600 грузовиков, на литовском – 1 500, а на латвийском – 1 200 грузовых транспортных средств. Екатерина Забенько:

В связи с чем сложилась такая ситуация в первую очередь? Светлана Дубовик:

В первую очередь увеличение грузопотока связано с окончанием года, наступлением рождественских, новогодних праздников. Эта ситуация прогнозируемая, как правило, грузопоток в данный период времени увеличивается всегда.

Екатерина Забенько:

То есть вы, в принципе, плюс-минус всегда готовы к таким поворотам событий? Светлана Дубовик:

К прогнозируемому увеличению потока мы готовы, принимаются соответствующие меры. Например, увеличивается количество должностных лиц в смену, которые оформляют транспортные средства. Поэтому, да, к данной ситуации мы готовимся.

В пункте пропуска «Каменный Лог» нормы литовской стороной выполняются только на 50 % Екатерина Забенько:

В этом году она усложнилась все-таки, наверное, тем, что не очень корректно работают наши коллеги из сопредельных государств. Светлана Дубовик:

Мониторинг такой ситуации за последнее время показывает, что сопредельными странами наши договоренности не выполняются. Например, в пункте пропуска «Каменный Лог» (это один из самых крупных пунктов пропуска на литовском направлении) нормы литовской стороной выполняются на порядка 50 % только. Нами проводятся консультации с сопредельными странами. В частности, были проведены консультации по линии МИД. Какие-то вносятся предложения. Белорусская сторона инициировала открытие пунктов пропуска на литовском направлении, в которых сейчас движение приостановлено. Для того, чтобы снизить нагрузку с пунктов пропуска, где сейчас сложилась крайне негативная ситуация.

Ситуация с очередями негативно влияет на перевозчиков, в том числе и иностранных Екатерина Забенько:

Светлана Сергеевна, какие вы видите негативные последствия, которые несет вот эта ситуация с очередями на границе? Светлана Дубовик:

В первую очередь страдает экономика, экономика стран, куда должны быть доставлены грузы, перевозчики стран, которые задействованы в перемещении грузов. Я считаю, что в первую очередь ситуация с очередями негативно влияет на перевозчиков, в том числе и иностранных. Екатерина Забенько:

Светлана Сергеевна, сколько приблизительно хотя бы в день пропускает автомобилей наши таможенные службы? Светлана Дубовик:

В настоящее время грузового транспорта пропускается более 6 000, 6 600 грузовиков в среднем.

Екатерина Забенько:

Достаточно внушительная цифра. Светлана Дубовик:

Внушительная цифра, с учетом того, что не все пункты пропуска на границе функционируют и нагрузка легла на определенные пункты пропуска. До 6-7 суток транспортные средства стоят в очереди для заезда в пункт пропуска Екатерина Забенько:

А сколько в целом плюс-минус приходится ожидать дальнобойщику, водителю грузовика в очереди? Светлана Дубовик:

Все, конечно, зависит от уровня очереди, от направления. Это доходит до 6-7 суток, это когда транспортные средства стоят в очереди для заезда в пункт пропуска. Были и такие случаи. В среднем, попадая уже в пункт пропуска уже для прохождения процедур контроля, такое время составляет для грузовика около 4-6 часов на литовском направлении, где-то тоже 4-5 часов на польском и до 3 часов на латвийском направлении. Это опять с учетом той интенсивности приема транспортных средств сопредельной стороной. Екатерина Забенько:

Светлана Сергеевна, на ваш взгляд, что нужно предпринять для решения этой проблемы?