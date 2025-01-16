Александр Лукашенко проверяет выполнение поручений по развитию бывших площадей Мотовелозавода

Инвестиции и развитие на контроле президента. Сегодня, 16 января, глава государства посещает Минский городской технопарк, расположившийся на территории Мотовелозавода. На площади более 27 гектаров прежде работало 118 арендаторов, из них производством занимались около 40. Как ситуация обстоит сегодня, на завершающемся этапе реконструкции, проинспектирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, реновация произведена на 17 объектах, пять зданий возвели с нуля. Уже сегодня в них работают резиденты. В числе выпускаемой продукции, например, центрифуги для отделения плазмы крови. Шесть тысяч оборотов в минуту и спецсистема стабилизации делают разработку конкурентоспособной. Кроме того, система управления адаптивная: для перепрограммирования в белорусской центрифуге надо менять код, тогда как в зарубежной – комплектующие. Выгода и в цене: наша почти в полтора раза дешевле.

Еще одна разработка – передвижной аппарат рентгена, который особенно востребован в сельской местности. Предполагается, что в 2025 году в технопарке более 80 % площадей будет занято резидентами, которые выпускают высокотехнологичную инновационную продукцию. Вместе с тем работу продолжает и Мотовелозавод. После реконструкции в 2024-м введены в эксплуатацию цех металлоконструкций, сборки и покраски. Вырос и объем производства. Продолжается работа по повышению уровня локализации.