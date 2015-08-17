До 1 сентября движение трамваев в центре Минска будет восстановлено – уже по рельсам без шпал

Новости Беларуси. Современное решение с винтажным акцентом. До 1 сентября движение трамваев в центре города будет восстановлено. Вдоль улицы Козлова дорожники демонтировали старые рельсы, после чего заменили их на новые, бесшеечные. К слову, по такой технологии производилась укладка трамвайных путей в Праге и Будапеште, где уличный поезд – основной вид общественного транспорта.

Трамвай проедет лишь там, где проложен путь. Слова из песни сегодня вторят реалиям на улице Козлова. Масштабная реконструкция здесь вышла на финишную прямую, а это значит, что уже через две недели трамваи вернутся к прежним маршрутам.

Рельсы без шпал – ноу-хау зарубежных мегаполисов вскоре появится и на пересечении улиц Козлова и Долгобродской.

Новая конструкция со специальной резиновой подушкой позволит снизить уровень шума и вибрации, а также увеличить скорость рогатого транспорта.

Соединить полотно более чем в одну тысячу метров в одно целое – задача не из легких. Над воплощением задумки трудятся полсотни рабочих, задействовано немало техники.

Александр Буценец, производитель работ филиала «Служба трамвайного пути» КУП «Минсктранс»:

Плиты в Фаниполе сделали, рельсы за границей покупали. Стрелочный перевод сейчас чешский.

Чешские стандарты сделают оживленную магистраль комфортной для всех участников дорожного движения.

Конструкция нового трамвайного пути позволит пассажирам безопасно выходить на огражденные от общего автомобилепотока рефюжи, то есть посадочные островки.

К слову, во время реконструкции на улице Платонова добавили еще шесть подобных остановочных пунктов со скамейками. В целом же после модернизации срок службы этого участка трамвайных путей составит не менее 20-30 лет.

Юрий Кукишев, директор филиала «Служба трамвайного пути» КУП «Минсктранс»:

Запроектирована бесстыковая сварка рельсов термитным способом со шлифовкой. Механических зазоров нет. Идея предусматривает отсутствие какого-либо текущего содержания пути.

Для автобусов и автомобилей движение уже открыто. А трамваи обещают пустить до 1 сентября. Правда, с небольшими изменениями. Вместо 10-го маршрута от улицы Козлова до диспетчерской станции «Озеро» пассажиров будет доставлять 3-й.

Подвижной состав увеличится на 10 единиц. Новые трамваи будут более вместительными и комфортабельными: они сцеплены гармошкой и оснащены кондиционерами.

Виктор Восколей, исполняющий обязанности заместителя директора филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

Количество перевезенных пассажиров трамвайным движением уменьшилось более чем на 20% после того, как закрылось движение. Обновление пути, конечно, способствуют большей скорости, комфортной езде и также меньше травмируют сам подвижной состав.

Первый трамвай проехал по минским улицам более 80 лет назад. И хотя сейчас этот вид транспорта менее популярен, чем автобусы и троллейбусы, своих позиций не сдает.

За год в столице трамваи перевозят более 20 миллионов человек.

Как говорится, овчинка стоит выделки. Поэтому дорожники, закончив модернизацию одного участка, переходят к следующему. На очереди – ремонт трамвайных путей в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.