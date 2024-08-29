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Беларусь и Псковская область России планируют нарастить товарооборот до полмиллиарда долларов

29 августа 2024 09:12
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Товарооборот Беларуси с Россией за полгода превысил 25 миллиардов долларов. Такие цифры озвучили в правительстве, где продолжают работать над продвижением наших интересов в соседней стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка делается и на региональное взаимодействие.

Беларусь и Псковская область России планируют нарастить товарооборот до полмиллиарда долларов-2

Так, Псковская область стала одной из первых, с которой Беларусь подписала дорожную карту сотрудничества на ближайшие три года. За это время товарооборот планируется нарастить до полмиллиарда долларов. За счет чего – 29 августа будут обсуждать во время визита в Псков представительной белорусской делегации. Ее возглавляет премьер-министр. Параллельно в Пскове проходят дни Витебской области. В деловой части программы: выставка промышленного потенциала Беларуси и торговля товарами, круглые столы и встречи бизнесменов.

# Беларусь-Россия

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