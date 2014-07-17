Дмитрий Рябов, главный синоптик страны, рассказал, кто «украл» у Беларуси лето

В последнее время люди часто задавались вопросом: «Где же лето?», «Когда же наступит эта жара?» «Когда наступит эта отпускная пора?» и «Когда же можно престать жаловаться на то, что опять в эти дни дожди и холода?». В студии «УТРО» на СТВ человек, который знает о погоде в Беларуси все, и даже больше - начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов.

Дмирий Рябов:

Наконец-то после долгого-долгого перерыва пришла та самая теплая летняя погода. Многие уже успели подзагореть, может, даже уже искупаться. Но на все 100% процентов быть уверенными в том, что сохранится такая погода пока что нельзя.

Уже народ даже СМС-ки слал в гидрометеоцентр: «Дайте хорошую погоду!».

Дмитрий Рябов:

Если говорить про июнь, немножко объясню, почему так было холодно. Начало было довольно-таки теплое и летнее, а начиная уже с середины июня, с 13 по 28, установилась холодная погода. То есть атмосферная машина времени вернула нас во времена мая. Если говорить коротко, то такое похолодание для Беларуси не удивительно, это происходит очень часто. Но почему такой долгий период? С 13 по 28 июня было прохладно, дождливо, что обычно бывает один раз в пятнадцать-двадцать лет. Если анализировать погоду в целом, то климат постоянно приносит нам какие-то «сюрпризы».

Виноват здесь Северо-запад и Скандинавия. Этот Северо-западный Скандинавский ветер и немного Балтийский воздух… Как говорится: «ветер с моря дул…», вот он и принёс такие вот «сюрпризы».

Дмитрий, про июнь Вы уже отчитались. А сейчас… Людей очень волнует погода. Начало июля, вскоре - август. Дождемся ли мы того самого детского лета, когда ты все три месяца проводишь в деревне или на даче и практически все эти три месяца - прекрасная погода? По детским ощущениям.

Дмитрий Рябов:

Наше лето очень неординарное. У нас нет такого , как в южных странах, стабильного лета, где постоянно светит солнце. В Беларуси очень неустойчивый характер погоды. Потому что «кухней» погоды для нашей Республики является Атлантика. Те циклоны, которые формируются в Атлантике - переносятся на нашу погоду. Но я могу сказать, что лето пришло, и температура воздуха будет постоянно +20, может где-то до +28. Да, многие ждали… Но есть один фактор. Особенно, когда в городе. От асфальта идёт повышенная влажность потому что при температуре +25 и выше по своему объему по территории Республики Беларусь испаряется озеро Нарочь. Так как у нас такая синеокая страна: очень много рек, озер, водохранилищ - уровень воды подымается, испаряется. Плюс истоки еще поступают с Черного моря, где тоже такой влажный воздух. Тяжело дышать. Особенно для метеозависимых людей и маленьких деток, легко подверженных к этому. Хорошо в такую погоду проводить время где-то за городом или возле водоемов.

Во второй неделе лета будет более комфортная погода. Пойдет более свежий воздух и дневная температура будет в среднем +22. Не исключены короткие летние дожди.

Что касается августа? Многие в отпуск собираются… Я думаю даже те, кто уже находится в отпуске, но вернутся, их все же обрадует жара!

Дмитрий Рябов:

Что касается таких долгосрочных прогнозов: на месяц-два, даже заглядывали далеко вперед… Часто такой прогноз оправдывается на 65% процентов. Август считается самым теплым и жарким месяцем, но, к сожалению, самым влажным. Все эти ливни, грозы - самые активные именно в этом месяце. Но все это поутихает. Если проводить отпуск в Беларуси, то лучше всего его брать во второй половине лета. Если вы соберетесь в южные страны, то там это без разницы...