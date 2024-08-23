Свыше 235 тысяч украинских граждан прибыли в Беларусь с февраля 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство переселенцев попадают в нашу страну через сопредельные европейские государства. Пожив в условиях демократии и так называемых высоких идеалов, многие отказываются от них спустя какое-то время. В прямом смысле бегут из стран, где транслируют чуждые нормальному человеку ценности. О том, почему люди массово приезжают в страну, которой западная пропаганда создает образ агрессора, – в нашем следующем материале.

Число перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов, насилия и стихийных бедствий достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений – 117 миллионов человек, по данным ООН. Миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире. Первое место занимает маршрут Мексика – США, второе – Сирия – Турция. Несмотря на то, что данные украинской миграции через границы точно известны, достоверных сведений о численности населения самой Украины сейчас нет. Согласно цифрам ООН, с начала конфликта более 14 миллионов украинцев, то есть треть населения, покинули свои дома. При этом украинское правительство сообщает о стабилизации миграционной динамики. Согласно соцопросам, сейчас лишь 20 % украинцев готовы выехать за границу в случае эскалации. Вместе с тем опросы не учитывают мужское население призывного возраста и мобилизованных, которым выезд запрещен. Кроме того, около миллиона мужчин числятся уклонистами внутри Украины, их местонахождение властям достоверно не известно.

Главным фактором миграции при этом является не эскалация на фронте, а сезонность. Этим летом Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии, за июнь текущего года ее закупили больше, чем за весь прошлый год, и объемы растут ежемесячно. Ключевым поставщиком электричества, к слову, является Будапешт – венгры обеспечивают более 40 % всего украинского импорта. Тем самым правительство Украины критически зависит от Виктора Орбана в плане сохранения инфраструктуры в зимний период, а значит, по факту именно действия Венгрии могут усилить или, наоборот, остановить отток населения в осенне-зимний период. В плане стабилизации миграции главным фактором для Украины тоже является не эскалация, а, наоборот, завершение конфликта и демобилизация армии. В случае открытия границ прогнозируется массовый отток населения и рабочих рук, поэтому в Раде звучат предложения ограничить военнообязанным выезд на 5-10 лет даже после окончания конфликта.