Для многодетных матерей 14 октября в Минске юристы проведут бесплатные консультации

Куда можно потратить семейный капитал, как получить льготный кредит и дополнительный выходной на неделе? 14 октября в Минске для многодетных матерей проведут бесплатные консультации.

Женщины, имеющие троих и более детей, за юридической помощью могут обратиться в Министерство юстиции с 10 до 12 часов, а также в течение всего дня в любую нотариальную контору или бюро.

Проведение такой акции стало ежегодной традицией. В прошлом году за помощью к специалистам обратилось более полусотни матерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Задиран, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:

Юристы уже традиционно в этот день проводят акции по бесплатному консультированию многодетных матерей. Как правило, это вопросы, с которыми все мы сталкиваемся: сфера брачно-семейных отношений, земельные вопросы, вопросы исполнения судебных решений.