Для меня мама – это все: Беларусь входит в топы международных рейтингов благоприятных для материнства стран

Новости Беларуси. В последние годы Беларусь занимает верхние строчки международных рейтингов благоприятных для материнства стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные врачи научились выхаживать младенцев с критически маленьким весом. Семья Мелешевич словно детская пирамида, в которой каждое кольцо – член семьи. Папа, старшие дети и трое малышей. А основание игрушки, конечно же, мама. По словам главы семьи, именно на ее хрупких плечах держится весь дом.

Анна Мелешевич, многодетная мама:

Я счастлива, что у меня столько детей. Когда тебя встречают пять пар глаз, и когда обнимают тебя. Эти объятия возвращают все, что ты в них вкладываешь. Несмотря на то, что день многодетной мамы расписан буквально по минутам, она находит время и для работы. Анна практикующий психолог и волонтер центра поддержки семьи и материнства.

Анна Мелешевич:

У меня есть день, когда я посвящаю малышам, есть дни, когда я посвящаю старшим детям, есть дни, когда я посвящаю только работе. И таким образом мне удается совмещать семью и работу. Ну и, конечно же, есть время для себя, потому что это важно. В канун самого семейного праздника Анна получила орден Матери. Но, как признается женщина, самая главная награда – это ее дети.

Этот дом в Детской деревне Боровлян ничем не отличается от обычного. Аккуратный двор с небольшими деревьями, рядом детская площадка. Из кухни доносится запах свежей выпечки. Татьяна Красникова – sos-мама. Сейчас у нее в семье пятеро. За свою нелегкую, но беззаветную «карьеру» женщина воспитала 19 детей. Одни дети вырастали и шли своей дорогой, появлялись новые. Каждому Татьяна старалась подарить частичку своего тепла. Сегодня у нее уже четыре внука.

Татьяна Краснова, мама-воспитатель SOS-детская деревня Боровляны:

Я работаю SOS-мамой 22 года, получается. Когда я заканчивала университет, узнала, что в Боровлянах открывается детская деревня. Саша Попкова раньше тоже росла в этом доме. Теперь она уже мама. Девушка помощница воспитателя в детской деревне в Боровлянах.