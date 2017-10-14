Для меня мама – это все: Беларусь входит в топы международных рейтингов благоприятных для материнства стран
Новости Беларуси. В последние годы Беларусь занимает верхние строчки международных рейтингов благоприятных для материнства стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отечественные врачи научились выхаживать младенцев с критически маленьким весом.
Семья Мелешевич словно детская пирамида, в которой каждое кольцо – член семьи. Папа, старшие дети и трое малышей. А основание игрушки, конечно же, мама. По словам главы семьи, именно на ее хрупких плечах держится весь дом.
Анна Мелешевич, многодетная мама:
Я счастлива, что у меня столько детей. Когда тебя встречают пять пар глаз, и когда обнимают тебя. Эти объятия возвращают все, что ты в них вкладываешь.
Несмотря на то, что день многодетной мамы расписан буквально по минутам, она находит время и для работы. Анна практикующий психолог и волонтер центра поддержки семьи и материнства.
Анна Мелешевич:
У меня есть день, когда я посвящаю малышам, есть дни, когда я посвящаю старшим детям, есть дни, когда я посвящаю только работе. И таким образом мне удается совмещать семью и работу. Ну и, конечно же, есть время для себя, потому что это важно.
В канун самого семейного праздника Анна получила орден Матери. Но, как признается женщина, самая главная награда – это ее дети.
Этот дом в Детской деревне Боровлян ничем не отличается от обычного. Аккуратный двор с небольшими деревьями, рядом детская площадка. Из кухни доносится запах свежей выпечки.
Татьяна Красникова – sos-мама. Сейчас у нее в семье пятеро. За свою нелегкую, но беззаветную «карьеру» женщина воспитала 19 детей. Одни дети вырастали и шли своей дорогой, появлялись новые. Каждому Татьяна старалась подарить частичку своего тепла. Сегодня у нее уже четыре внука.
Татьяна Краснова, мама-воспитатель SOS-детская деревня Боровляны:
Я работаю SOS-мамой 22 года, получается. Когда я заканчивала университет, узнала, что в Боровлянах открывается детская деревня.
Саша Попкова раньше тоже росла в этом доме. Теперь она уже мама. Девушка помощница воспитателя в детской деревне в Боровлянах.
Александра Попко, бывшая воспитаница SOS-детская деревня Боровляны:
Для меня мама – это все. Это мой ангел, это мой спаситель, это мой друг, это лучшая подруга. Одним словом, это Мама. Не смотря на то, что по крови мы не родные, для меня она самый родной и близкий человек. Ближе чем она, у меня никого нет.
В этом доме нет ребят с обычной судьбой. Но рядом с мамой Таней все проблемы нипочем, говорят дети. Задумалась о семье и Анна Мелешевич. Уже скоро старшая дочка тоже упорхнет из родительского гнезда. А пока женщина наслаждается каждой минутой, проведенной с большой семьей.