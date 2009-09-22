Дизайнеры разработали проект вагона-самолета

Британская компания Design Q, специализирующаяся на разработке решений для самолетов, автомобилей и яхт, придумала новый дизайн лайнера, при котором пассажиры вынуждены будут сидеть лицом друг к другу.

Ближайшим аналогом такого дизайна является компоновка вагонов метро. За счет компактного расположения кресел в салоне можно будет принимать на борт в полтора раза больше пассажиров, а экономия составит около 30%. Компоновка лайнеров рассчитана на бюджетные авиакомпании, которые выполняют короткие рейсы.

Идея позаимствована из военных самолетов, в которых солдат перевозят похожим образом. Кроме того, примером для дизайнеров послужили салоны городского транспорта: автобусов и электричек. Предполагается, что пассажиры, которые проводят в дороге менее часа, не слишком заботятся о комфорте.

Тем временем компания Ryanair (самый известный бюджетный перевозчик в мире) начала разработку лайнеров со стоячими местами. По данным компании, в хвостовой части некоторых самолетов можно было бы устроить стоячую зону, и она бы пользовалась спросом. Безопасность пассажиров планируется обеспечивать за счет специальных ремней, застегивающихся вокруг талии, передает БЕЛТА.