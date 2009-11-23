Диета Романа Трахтенберга

Роман Трахтенберг похудел на 32 килограмма за год до смерти. После смерти шоумена в Интернете появились статьи под заголовком «У Романа Трахтенберга остановилось сердце из-за жесткой диеты». Но Роман Трахтенберг уже сильно худел более года тому назад и все обходилось.

- Многие из тех, кто видел тебя по телевизору, спрашивают: «Ты похудел. Каким образом?», - поинтересовались у Романа Трахтенберга ведущие программы «Дневное шоу Антона Комолова и Ольги Шелест» 25 апреля 2008 года.

Роман Трахтенберг:

- Я похудел на 32 килограмма за два месяца. Я пошел к известному диетологу Рите Королевой, у которой пасется весь шоу-бизнес. Я сказал, чтобы только не спорт и никакой химии. Она сказала: «Нет, Рома. Только диета и только тренажеры». На тебя надевают «пояс целомудрия» с электростимуляторами разными.

Это воздержание так влияет на человека? 32 килограмма? Два месяца воздержания?

Роман Трахтенберг:

- От еды воздержание. Носил я 70-й размер, сейчас ношу 46-48 размер, в зависимости от настроения.