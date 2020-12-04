«Дети очень радуются». Воспитанникам минского детдома подарили зимнюю обувь

Новости Беларуси. Марафон поздравлений с Новым годом в Минске в 2020 году стартовал как никогда рано. Первые подарки уже получили те, кто в этом больше всего нуждается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

4 декабря воспитанникам Детского дома № 3 вручили зимнюю обувь. Своеобразными Дедами Морозами для ребят стали ветераны войны в Афганистане. Воины-интернационалисты уже несколько лет помогают этому детскому дому. Новогодние подарки – неотъемлемая часть благотворительности. 35 пар обуви получат ребята, которые только недавно попали в приют.

Артём Журко, воспитанник Детского дома № 3: Посмотрел, выбрал себе размер, и они мне понравились. Я не знал, что у меня будет такой хороший подарок.

Елена Карпова, заместитель директора Детского дома № 3:

Радует то, что, когда к ним ни позвонишь, ни обратишься, они сразу с радостью нам помогают. Вот сейчас к нам поступили дети школьного возраста, у нас 35 школьников – мальчиков от 10 до 14 лет. Соответственно, были немножко не готовы к смене обуви. Мы позвонили, попросили, что нам нужна мальчуковая зимняя обувь. И вот буквально в течение нескольких дней они как-то собрались, организовались.

Дети очень радуются, они сегодня ждали, что приедут к нам гости, что потом будут у нас вкусные угощения и будем ходить в новых ботинках.