«Дети очень радуются». Воспитанникам минского детдома подарили зимнюю обувь

Новости Беларуси. Марафон поздравлений с Новым годом в Минске в 2020 году стартовал как никогда рано. Первые подарки уже получили те, кто в этом больше всего нуждается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Марафон поздравлений с Новым годом в Минске в 2020 году стартовал как никогда рано. Первые подарки уже получили те, кто в этом больше всего нуждается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
4 декабря воспитанникам Детского дома № 3 вручили зимнюю обувь. Своеобразными Дедами Морозами для ребят стали ветераны войны в Афганистане. Воины-интернационалисты уже несколько лет помогают этому детскому дому. Новогодние подарки – неотъемлемая часть благотворительности. 35 пар обуви получат ребята, которые только недавно попали в приют.
Артём Журко, воспитанник Детского дома № 3:
Посмотрел, выбрал себе размер, и они мне понравились. Я не знал, что у меня будет такой хороший подарок.
Елена Карпова, заместитель директора Детского дома № 3:
Радует то, что, когда к ним ни позвонишь, ни обратишься, они сразу с радостью нам помогают. Вот сейчас к нам поступили дети школьного возраста, у нас 35 школьников – мальчиков от 10 до 14 лет. Соответственно, были немножко не готовы к смене обуви. Мы позвонили, попросили, что нам нужна мальчуковая зимняя обувь. И вот буквально в течение нескольких дней они как-то собрались, организовались.
Дети очень радуются, они сегодня ждали, что приедут к нам гости, что потом будут у нас вкусные угощения и будем ходить в новых ботинках.
Григорий Костюкевич, первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения «Ветераны военной разведки»:
Я вот и мой поплечник, Владимир Александрович, проходили службу в Республике Афганистан, были на войне. И тот отпечаток, который мы получили оттуда, он нас и движет к тому, чтобы больше сделать добра. Я хотел бы обратиться ко всем людям, чтобы они бережно, трепетно относились друг к другу, к обездоленным и всячески помогали.
Без полезных подарков не остался ни один воспитанник. Детскому дому передали около 10 ящиков с яблоками, поэтому всю зиму ребята будут получать витамины в виде фруктов и сока.