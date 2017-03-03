Дети-инвалиды дали благотворительный концерт в Доме Москвы в рамках проекта "Щедрая Масленница"

26 февраля 2017 года в культурно-деловом центре «Дом Москвы в Минске» прошел большой благотворительный детский концерт «Щедрая Масленица». Неслучайно, этот проект состоялся в Прощенное воскресенье - последний день перед Великим постом, окончание масленичной недели и рубеж между весельем «проводов зимы» и строгим воздержанием в дни Поста, перед Светлым Христовым Воскресеньем. В этот глубоко символичный день организаторы концерта представили зрителям выступления юных стипендиатов Фонда народного артиста России Юрия Розума, как пример большой духовной стойкости, которой хочется бесконечно учиться у талантливых детей и детей с особенностями здоровья, преодолевающих многие сложности каждый день.

Участие в концерте принял уникальный детский инклюзив-хор «Радость Души» (худ. рук. Елена Маслова). С декабря 2016 года хор стал существовать под эгидой Международного благотворительного фонда Юрия Розума, как основной проект программы «Мы вместе!», с целью содействия развитию процесса реабилитации, интеграции и социальной адаптации детей, имеющих инвалидность, средствами хорового искусства. Билеты на концерт не продавались, а просто были подарены учащимся музыкальных школ, воскресных школ, многодетным семьям и семьям, где есть дети с ограниченными возможностями. Также мероприятие посетили белорусские меценаты, которые поддерживают искусство.

Особым масленичным подаркам для зрителей и участников концерта стало выступление Председателя правления Фонда, профессора РАМ им. Гнесиных, Народного артиста России Юрия Розум. Он поздравил всех с началом весны и подчеркнул важность целей концерта «Щедрая Масленица»: приобщение творчески-одаренных детей и подростков к высокому музыкальному искусству, привлечение внимания подрастающего поколения к истокам славянской культуры, укрепление дружественных связей между Россией и Беларусью. Юрий Александрович торжественно завершил концертную программу своим фееричным исполнением произведений Ф. Шопена, Л. Б. Бетховена, П. И. Чайковского.

Организаторы проекта – Фонд Юрия Розума и Культурно-деловой центр «Дом Москвы в Минске» выразили надежду на то, что детский благотворительный проект «Щедрая Масленица» станет ежегодным и, возможно, через какое-то время приобретет масштаб фестиваля с масленичной ярмаркой прикладного и художественного искусства, с концертной программой и традиционными славянскими угощениями. В этот раз без угощений тоже не обошлось. Всем юным зрителям и артистам были преподнесены сладкие подарки от партнера проекта.