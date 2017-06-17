«Разрабатываются дополнения к ПДД, возможно, будет включён пункт – в учебные периоды двигаться с ближним светом фар»

Новости Беларуси. Включённый ближний свет фар – спорный вопрос у водителей. Насколько эффективна эта мера в плане профилактики ДТП, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Доказано, что это – очень эффективная мера. Европейские страны, вообще, используют постоянно включённый в городах ближний свет фар для безопасности. И, я думаю, что со временем мы придём к тому, что вся Республика Беларусь будет, по аналогии, как в Европе… Тем более, на сегодняшний момент, разрабатываются дополнения к Правилам дорожного движения, где, возможно, будет включён этот пункт – что необходимо в учебные, вообще, периоды двигаться с ближним светом фар.