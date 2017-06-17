«Уже даже строятся»: в Минске появятся остановки, защищённые от случайного выезда на них машин

Новости Беларуси. О новых действиях для профилактики ДТП рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Выделены остановочные пункты, в которые невозможно будет въехать на легковом транспорте и причинить кому-то вред, потому что не справился с управлением из-за того, что, возможно, скользкое покрытие.

Это тоже всё изучается.

Уже даже строятся такие моменты. Любой человек может почитать концепцию «Доброй дороги-2», которая принята в 2017 году. На 5 лет там всё расписано, всё рассказано, и уже делается большая работа в этом направлении.