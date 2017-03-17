«Держать в сельском хозяйстве авиацию достаточно накладно, но эти затраты себя окупают»

Новости Беларуси. Поле, самолет, урожай. В Беларуси начались весенне-полевые работы. На юге страны приступили к севу ранних яровых, в других районах активно занимаются подкормкой озимых. Для ускорения процесса в Могилевском районе традиционно привлекают авиацию. При этом самолеты работают гораздо эффективнее, чем любая сельхозтехника. О полях «от винта» рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот трудяга Ан-2 в день совершает около 40 полетов. Разумеется, если погода позволяет. Рабочий день начинается в семь утра и заканчивается с закатом солнца. Перерывы только на дозаправку. От винта! На борт воздушного судна загружена тонна минеральных удобрений. Этого количества хватит, чтобы обработать 6,5 гектаров. Самолеты работают быстрее и масштабнее, чем сельхозтехника.

За один день авиагруппа выполняет тот же объем работы, что тракторы за неделю. Если б не самолеты, озимые могли остаться без подкормки. Назар Хизанейшвили, агроном комбината:

Первая весенняя подкормка проводится в ранние сроки (должна прводиться по регламенту). В это время не всегда колесная техника может въехать в поле, может застрять и так далее. А самолету это нипочем. Он летает в небе и прекрасно справляется со своей работой. Держать в нашем арсенале авиацию достаточно накладно, но эти затраты себя окупают. Мы считаем, что у авиационной группы есть будущее. Авиационная группа здесь – это два самолета, 4 техника и 5 пилотов.

Люди, которые знают не только свое ремесло, но и неплохо разбираются в растениеводстве. В этой работе важна точность. Учитывается все: скорость, высота, ветер и, конечно, температура.

Дмитрий Сукач в авиации уже 27 лет. Летал на пассажирских и грузовых судах, и вот решил переквалифицироваться в «летающего агронома». Говорит, с высоты «кукурузника» родные пейзажи особенно красивы. Потому с нетерпением ждал нового летного сезона. Дмитрий Сукач, командир самолета:

Весна наступила, наконец, и очень красиво. Очень. Радуется глаз. И погода нас не подвела, все замечательно. Мы опять в небе и наслаждаемся своей работой. Самолеты будут летать до самой осени. То есть весь сезон полевых работ. Здесь им доверяют подсев травы, подкормку, внесение удобрений. Перед каждым сезоном крылатые машины проходят тщательное техобслуживание.

Виктор Сасим, начальник авиагруппы агрокомбината:

Машина настолько уникальная, что до сих пор эксплуатируется во всем мире. Благодаря своей технологичности при ремонте дает возможность даже при перерыве в работе до 20 лет его опять поставить на крыло и выполнять полеты.