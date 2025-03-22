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Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа

22 марта 2025 17:06
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В годы Великой Отечественной огонь войны поглотил более 12 300 населенных пунктов. Из них почти 300 повторили печальную судьбу Хатыни. И это не окончательные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список растет, в стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Специалистам стали известны новые подробности преступлений фашистов в Несвижском районе.

Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа-2

В каждом уголке нашей страны есть своя Хатынь. На несвижской земле колокола оплакивают деревню Огородники. В 1941-м многие ее жители ушли на фронт и присоединились к партизанам. В домах остались женщины, дети да старики. Три года фашисты держали их в страхе, а после сожгли.

Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа-4

7 июля 1944-го жителей разбудил страшный вой вражеских самолетов. На деревню падали зажигательные бомбы. Дома вспыхивали один за другим. Тех, кто пытался бежать, расстреливали из пулеметов. Этот день жив в памяти Ирины Григорьевны Шумейко, последней свидетельницы тех событий. Тогда ей было всего 11 лет.

Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа-6

Ирина Шумейко, свидетель по уголовному делу о геноциде белорусского народа:
Эта бойня продолжалась до 5 утра. И в это время солнце взошло, но люди его не видели, потому что была дымовая завеса, а еще сверху накрыл туман утром, и стоял мрак где-то до полудня. Когда солнце поднялось в зените, тогда люди начали возвращаться на свои пепелища, искать родственников и соседей.

Немцы решили, что в Огородниках прячутся партизаны, и вынесли жестокий приговор. Из 67 домов 60 были полностью уничтожены. Эта ночь унесла жизни более чем двух десятков человек. Некоторые погибли целыми семьями. О чудовищных событиях и людях, которые стали жертвой нацистской расправы, сегодня напоминает мемориальный знак.

Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа-8

Алина Мычко, корреспондент:
Всего за одну ночь деревня Огородники была стерта с лица земли. Восстановить ее не удалось. Теперь на этом месте находится улица Сымона Будного. Она относится к территории города Несвижа.

Подробнее в видеоматериале.

# Великая Отечественная война

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