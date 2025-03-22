Деревню стерли с лица земли. Стали известны новые факты о геноциде белорусского народа

В годы Великой Отечественной огонь войны поглотил более 12 300 населенных пунктов. Из них почти 300 повторили печальную судьбу Хатыни. И это не окончательные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список растет, в стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Специалистам стали известны новые подробности преступлений фашистов в Несвижском районе.

В каждом уголке нашей страны есть своя Хатынь. На несвижской земле колокола оплакивают деревню Огородники. В 1941-м многие ее жители ушли на фронт и присоединились к партизанам. В домах остались женщины, дети да старики. Три года фашисты держали их в страхе, а после сожгли.

7 июля 1944-го жителей разбудил страшный вой вражеских самолетов. На деревню падали зажигательные бомбы. Дома вспыхивали один за другим. Тех, кто пытался бежать, расстреливали из пулеметов. Этот день жив в памяти Ирины Григорьевны Шумейко, последней свидетельницы тех событий. Тогда ей было всего 11 лет.

Ирина Шумейко, свидетель по уголовному делу о геноциде белорусского народа:

Эта бойня продолжалась до 5 утра. И в это время солнце взошло, но люди его не видели, потому что была дымовая завеса, а еще сверху накрыл туман утром, и стоял мрак где-то до полудня. Когда солнце поднялось в зените, тогда люди начали возвращаться на свои пепелища, искать родственников и соседей. Немцы решили, что в Огородниках прячутся партизаны, и вынесли жестокий приговор. Из 67 домов 60 были полностью уничтожены. Эта ночь унесла жизни более чем двух десятков человек. Некоторые погибли целыми семьями. О чудовищных событиях и людях, которые стали жертвой нацистской расправы, сегодня напоминает мемориальный знак.