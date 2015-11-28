Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома – о готовности дорожных служб к зиме

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В ней мы стараемся как можно подробнее рассказать о разных аспектах столичной жизни. Поскольку эта программа выходит в последние дни уходящей осени, ее темой станет наступающая зима.

Мы уже увидели пусть недолгий, но первый снег, прошлись по первому утреннему льду. Так это еще не сильный снегопад и не настоящий гололед. А насколько безопасно мы сможем ходить по тротуарам и ездить по столичным магистралям, когда зима прочно и по ощущениям надолго займет свои позиции? «Насолят» ли нам коммунальщики? С чем нам, горожанам, придется столкнуться – с надоевшими белыми разводами на обуви, разъеденными кузовами авто? Станет ли снег причиной опозданий на работу из-за невозможности выехать со двора или транспорта, застрявшего в пробках?

Во всех случаях мы недобрым словом поминаем дорожников. Но всегда ли они виноваты? Что, может быть, мешает их работе?

На вопросы «Большого города» отвечает генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома Денис Глинский.

Автором темы нашей следующей программы можете стать Вы. Для этого надо всего лишь оставить сообщение на нашем сайте ctv.by с пометкой «Большой город» или позвонить по телефонам: 290 – 66 – 00 или 1 – 600 – 700.