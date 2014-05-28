Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около двух тысяч километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно – внешняя граница Союзного государства и стран СНГ. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Праздничные мероприятия пройдут 28 мая во всех соединениях и частях погранслужбы страны. По традиции они начнутся с возложения цветов к памятникам и обелискам.

С профессиональным праздником командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Пограничников, особенно ветеранов, с профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья. А действующим пограничникам – профессионально чистой контрольно-следовой полосы. Праздник мы встречаем достойно, мы выполнили сейчас самую главную задачу – четко сработали при пропуске наших гостей на чемпионат мира.

Василий Давжонак, полковник пограничных войск, ветеран Великой Отечественной войны:

Прошел государственную границу Советского Союза: от Каспийского моря до Хабаровска. И везде, где только я был, от рядового до генерала люди высокого мужества, преданности и отваги.

В такой знаменательный для пограничников день в боевую вахту по охране государственных рубежей вместе с военнослужащими Брестской пограничной группы отправилась корреспондент СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Это самый край государственной границы Республики Беларусь. Буквально через реку – сопредельное государство. Пограничный столб как обозначение пограничной межи. К слову, ее ежегодно только в зоне ответственности Брестской пограничной группы нелегально пытаются пересечь до 150 нарушителей.

По команде «в ружье» эта застава поднимается часто: нарушителям кажется, что это кратчайший путь в сопредельное государство. Но граница здесь «на замке», надежность которого не раз проверяли на прочность нелегалы. Во время недавнего Чемпионата мира по хоккею, который Беларуси завершился три дня назад, были те, кто надеялся, что билет на турнир станет для них пропуском в Европу. Десятки таких горе-болельщиков из стран Азии и Африки каждый день как будто совершенно случайно оказывались в приграничной зоне. Последнее задержание произошло прямо накануне профессионального праздника.

Виктор Бондюк, начальник оперативного отделения 11 заставы Брестской пограничной группы:

Была «сработка» сигнализационного комплекса, в следствии чего выдвинулись группа прикрытия границы и поисковая группа. Были обнаружены следы трех граждан Бангладеш. Граждане были задержаны.

На заставе не бывает выходных и праздничных дней: воины в зеленых фуражках на посту круглосуточно. Приказ - и вновь на пограничные рубежи.

Пограничники уходят «в дозор». Ежедневно по дозорной тропе наряд проходит до 30 километров. Эти места – мечта для любителей дикой природы, но солдатам не до пейзажей. Все внимание – целостности сигнальной системы и неприкосновенности контрольно-следовой полосы.

Александр Ковалюк, пограничник-кинолог:

Самое главное - добросовестно нести службу, выполнять приказы начальников. Я горжусь, что служу на этой заставе.

На этом участке границы классическая охрана рубежей: тандем пограничник – собака, сигнализационная система, дозорная вышка. Водный участок границы под охраной пограничного катера. Но сегодня бороться с нарушителями только привычными средствами неэффективно.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:

Современная граница – это не только тот стандарт, к которому мы привыкли – пограничник с собакой. Это еще и технические средства охраны госграницы, такие как видеонаблюдение, интеллектуальная система передачи данных, обработки информации. Кроме того широко используются пограничные катера для охраны водных участков госграницы, это пограничная авиация, а в последнее время широко используем и беспилотная авиация.

Каждый вечер на всех заставах Беларуси личный состав собирается на боевой расчет. Приказ заканчивают читать ровно в 20.00 – время начала новых пограничных суток.