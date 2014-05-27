Чемпионат мира по хоккею завершился. Минск уже никогда не будет таким, как раньше!

Две недели в Минске царила атмосфера спортивного праздника, который столица отмечала каждый день. На фан-площадках и зонах гостеприимства кипела жизнь. Горожане и гости города объединились в одну большую команду – команду болельщиков. А тысячи равнодушных к спорту минчан открыли для себя хоккей. Ведь не заразиться всеобщим торжеством было невозможно – о ледовых поединках говорили везде.

Кто-то ходил на матчи в ледовые арены, кто-то оставался дома и каждый вечер следил за ходом игр у экранов телевизора, но, пожалуй, почти каждый поучаствовал в гуляниях на улицах Минска.

Создавали атмосферу праздника всей столицей: подготовили культурную программу, организовали выездные точки торговли и общепита, продлили работу транспорта, чтобы отдыхающие могли без проблем добраться домой и ночью.

Иностранные гости первенства по хоккею отмечают, что Минск очень красивый и опрятный город. Действительно, столица этой весной предстала перед нами во всей красе. По всему городу засияли обновленные здания.

Вечерние улицы раскрасила иллюминация, а в дневной облик Минска внесли яркость разноцветные флажки, символика чемпионата и, конечно же, цветочные композиции. Кстати, чтобы вовремя порадовать глаз болельщиков, растения в этом году высадили раньше обычного.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Специально к чемпионату высаживали эмблемы, посвященные хоккею. И на могилевском шоссе, и на улице Притыцкого у Ледового дворца. Живая картина из цветов установлена возле Дворца спорта по проспекту Победителей. Дополнительно в большом объеме выставлены вертикальные конструкции, в том числе на съездах с МКАД (на Логойском тракте, проспекте Победителей, проспекте Независимости). Практически во всех районах города посадка в этом году была начата гораздо раньше тех сроков, в которые мы обычно делаем. То есть к этому времени у нас высаживается около 300-400 тысяч. В этом году уже миллион. Именно для того, чтобы чемпионат был праздничный, красочный, высадка цветов была гораздо раньше выполнена.

Кроме того в этом году мы впервые в городе установили контейнеры с зелеными насаждениями, то есть с хвойными растениями в цветочном оформлении. Одна из новинок – использовалась ипомея (вьющееся растение) для наполнения этого контейнера. Украсили маршрут движения ветеранов: от Октябрьской площади до площади Победы. К 3 июля оно будет продолжать свое цветение.

Самые глобальные перемены произошли в юго-восточной части Минска, где расположилась вторая по значимости хоккейная площадка – «Чижовка-арена».

Строение, по форме напоминающее две перетекающие капли, открылось в спальном микрорайоне около Чижовского водохранилища и парка 900-летия Минска.

Территорию возле арены полностью благоустроили на радость жителям микрорайона. Дома в округе подверглись капитальному ремонту, а дорожную артерию – улицу Ташкентскую – расширили. Парк и водохранилище тоже привели в порядок.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

После реконструкции он приобрел совершенно новый вид, активно посещается горожанами. Детская площадка активно эксплуатируется, очень много детей. Для этой части города появилось новое, уютное, комфортное место для отдыха.

Многие опасаются, что после первенства «Чижовка-Арена» останется не у дел, однако это не так. Ледовая площадка станет домом для хоккейного клуба «Юность-Минск». А оказание услуг населению и проведение турниров и культурно-массовых мероприятий в обозримом будущем позволят комплексу выйти на самоокупаемость.

Этому поможет и размещение рядом гостиницы, в которой будут останавливаться участники сборов и соревнований.

Кстати отели – еще один подарок городу, который останется после проведения чемпионата.

За последние два года в Минске было построено 14 отелей разного уровня. Гостиничная сеть нашей столицы с 2012 года увеличилась вдвое.

Особенно важным для города стало расширение бюджетного сегмента, ведь нехватка дешевых номеров ощущалась давно.

Юрий Натычко, первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

В 2012 году был явный перевес в сторону гостиниц премиум-сегмента. Сейчас эта ситуация, конечно, поменялась в связи с тем, что уже в течение этого года введен ряд гостиниц эконом-формата. После чемпионата мира, мы думаем, гостиницы останутся в любом случае загружены, потому что в Минске в настоящее время существует дефицит непосредственно гостиничных мест. При проведении каких-то масштабных мероприятий на территории города испытывают наши гости проблемы с расселением.

На время проведения первенства усиленную службу нес дорожный патруль, подкрепление вызывали даже из других регионов республики. Ведь в связи с наплывом туристов и увеличением количества наземного транспорта нагрузки на столичную дорожную сеть выросли, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

О дорогах Минска также позаботились заранее.

К чемпионату мира был открыт проспект Дзержинского, расширено дорожное полотно по улице Ташкентской, появился транспортный узел на пересечении Тимирязева и Орловской.

Конечно же, эти дороги не только предотвращали пробки во время хоккейного праздника, но и после него будут очень удобны жителям столицы.

Кстати, еще один подарок получат минчане уже после хоккейного первенства. Совсем скоро на обновленном проспекте Дзержинского откроется станция метро «Малиновка».

Чемпионат мира стал настоящим испытанием для нашей столицы, и уже сейчас можно сказать, что Минск сдал экзамен по гостеприимству на 5 с плюсом. Теперь мы знаем: проведение мировых мероприятий самого высокого уровня белорусам под силу.