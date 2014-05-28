На белорусско-польской границе появится система электронного бронирования очередей

Новости Беларуси. Белорусские пограничники постоянно совершенствуют свою работу.

На белорусско-польском рубеже скоро появится система электронного бронирования очередей. Пилотный проект запустят в пункте пропуска «Козловичи» уже к концу 2014 года.

Его суть в том, что любой водитель или перевозчик сможет заранее выбрать для себя подходящее время для того, чтобы пересечь границу. Ожидается, что благодаря нововведению перейти на другую сторону можно будет всего за 10-20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.