День памяти прошел 22 марта в мемориальном комплексе «Хатынь»

Новости Беларуси. Урок всенародной памяти 22 марта прошёл в Хатыни. 72 года назад 149 жителей этой белорусской деревни уничтожили гитлеровские каратели. На месте трагедии — теперь мемориальный комплекс, который хранит память о жителях ещё тысяч деревень, разделивших печальную участь Хатыни. 22 марта здесь возложили венки и цветы.

72 года назад тихая приветливая белорусская деревня превратилась в пепел. Тот день Софья Антоновна помнит и сейчас. Помнит и постоянно плачет. Отец, мать, младшие сестренки Ванда и Наденька, младший братик Владик, старшая сестра Вера и ее муж Виктор, их маленький сынишка Толик. Выжить удалось лишь ей, 10-летней Сонечке, и брату Володе. И то чудом.

В ночь на 22-ое Софья с братом ночевали у тетки. Когда в деревню вошли каратели, парень прыгнул в окно и побежал из-за всех сил. Для Софьи же спасением стал подвал, где маленькая девочка укрылась от пуль под мешками с картошкой. Кроме ребят скрыться от гитлеровцев тогда смогли еще трое детей и один взрослый. Тот самый деревенский кузнец Иосиф Каминский, который и стал прообразом «Непокоренного человека» с умирающим сыном на руках.

22 марта, в годовщину трагедии, в мемориальном комплексе собрались неравнодушные люди. Память жертв Хатыни почтили минутой молчания.

Затем к вечному огню возложили гвоздики как символ невинно пролитой крови.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!» - такой наказ на братской могиле из белого мрамора от погибших живые читают уже почти 50 лет. Именно столько на месте деревни, кой уже не найти на географических картах, находится мемориальный комплекс «Хатынь».

Идея воплотить в мемориале память об уничтоженных людях появилась в 66-ом году. Тогда же Союз архитекторов объявил конкурс на лучший проект. Таковым признали работу группы молодых архитекторов — Занковича, Левина и Градова.

Мартовский день 1943 стал последним для 149 жителей Хатыни. Впрочем, такая же учесть в годы войны постигла каждую 10-ую белорусскую деревню. Тысячи людей со всего мира ежегодно склоняют свои головы перед непокоренным белорусским человеком, чтя память всех погибших в годы Великой Отечественной и слушая голос Хатыни — ее колокола, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.