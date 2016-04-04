День интернета: в Минске прошел Республиканский интернет-форум

Новости Беларуси. 4 апреля около сотни разработчиков, веб-журналистов, блогеров и просто пользователей социальных сетей со всей страны собрались на дискуссионной площадке, чтобы обсудить аспекты работы во Всемирной сети. Участников уже 3-го Республиканского интернет-форума ждали мастер-классы и интерактивные площадки, где можно было познакомиться с последними тенденциями и разработками молодых IT-специалистов.

К слову, конференция проводится в День интернета — сегодня его отмечают по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Почти 90%, 87% жителей нашей страны раз в день заходят в интернет, пользуются информационно-коммуникационной технологией. Я хочу сказать, что в данный момент интернет – это не только хранилище данных, но и средство коммуникации, которое фактически меняет наш стиль жизни.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Сегодня по таким относительным показателям, как плотность на сто жителей, мы занимаем лидирующие позиции среди стран бывшего Советского союза. Имеем среднестатистические цифры, сравнимые с Европейским союзом. Мы на одном уровне находимся с Чехией, Словакией, опережаем Венгрию, Болгарию и ряд иных стран.