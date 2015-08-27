В Гомельской области Белорусский детский фонд уже 14 лет помогает всем желающим «собрать портфель» в школу

Новости Беларуси. В Гомельской области хорошей традицией стало накануне первого сентября вместе собирать детей в школу. Белорусский детский фонд вот уже 14 лет подряд организует всех желающих помочь «собрать портфель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время объемы поддержки выросли в разы, а кроме непосредственного сбора средств сотрудники организации консультируют всех: что лучше купить, кому и как помочь. Родители признаются: справились бы и сами, но такое символическое подспорье не лишнее.

Екатерина Соболева:

На сегодня это огромная помощь – портфельчик. В него вложили все, что необходимо для учебы. Спасибо этим людям, что они есть.

Лидия Категова, председатель Гомельского областного отделения Белорусского детского фонда:

Белорусы вообще добрые. У людей появилось желание проявить это. Это большая возможность сделать добро для другого человека.