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Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства

05 июня 2024 20:53
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Цифровые технологии – в помощь коммунальщикам. Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства-1

В частности, коллеги из России обратили внимание на современный подход к обработке заявлений граждан. Опыт работы планируют перенять в ближайшем будущем. Речь шла также о вложении средств в автоматизацию решения текущих коммунальных вопросов.

Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства-4

Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан:
Мы посмотрели, как определяет «Минскводоканал», где ремонтировать сети. Внедрение искусственного интеллекта, то есть он уже им позволяет наперед просматривать, где какой кусок, скорее всего… Будет авария в 2025-м, 26-м, 27-м году. То есть уже идти наперед, предугадывать, делать профилактику. Это здорово. Какие-то отдельные моменты мы, конечно же, возьмем и будет внедрять.

Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства-7

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Рассказываем, как проходят переподготовку наши специалисты и обучение, которые работают на предприятиях ЖКХ. Я считаю, что для коллег это бесценный опыт. Те моменты, которые мы используем у себя, мы считаем, что также применимы в Российской Федерации и могут использоваться там.

Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства-10

Гости познакомились с работой информационно-образовательного центра «Жилком». Российская делегация также планирует посетить и другие предприятия Минска. А в качестве экспертов во время ответного визита в Башкортостан выступят белорусские специалисты коммунального хозяйства.

# Беларусь-Россия # общество # Вячеслав Батура

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