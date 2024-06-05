Цифровые технологии – в помощь коммунальщикам. Делегация Башкортостана познакомилась с работой Минского городского жилищного хозяйства, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности, коллеги из России обратили внимание на современный подход к обработке заявлений граждан. Опыт работы планируют перенять в ближайшем будущем. Речь шла также о вложении средств в автоматизацию решения текущих коммунальных вопросов.

Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан:

Мы посмотрели, как определяет «Минскводоканал», где ремонтировать сети. Внедрение искусственного интеллекта, то есть он уже им позволяет наперед просматривать, где какой кусок, скорее всего… Будет авария в 2025-м, 26-м, 27-м году. То есть уже идти наперед, предугадывать, делать профилактику. Это здорово. Какие-то отдельные моменты мы, конечно же, возьмем и будет внедрять.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Рассказываем, как проходят переподготовку наши специалисты и обучение, которые работают на предприятиях ЖКХ. Я считаю, что для коллег это бесценный опыт. Те моменты, которые мы используем у себя, мы считаем, что также применимы в Российской Федерации и могут использоваться там.