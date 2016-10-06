«Даже знаю, кто за это заплатил»: Соловьёв о включении в список продажных журналистов

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вас ничего не обижает? Вас включают в список, допустим, «20 самых продажных журналистов».

Владимир Соловьёв:

Да я даже знаю, кто за это заплатил.

Поэтому это мне настолько безразлично.

Но при этом никто не может подтвердить, что когда-то делал Вам дорогие подарки или, скажем

Владимир Соловьёв:

Не только не может подтвердить. Но в нашей профессии все всё знают.

Это станет известно.

Владимир Соловьёв:

Если хоть кто-то понимает, как у нас работает, вообще, система.

Они же понимают: какой смысл давать денег журналисту Соловьёву, если очевидно – мы на телевидении, когда мы обсуждаем, кого куда позвать эти списки видит руководство. Потому что у нас много программ и важно, чтобы не все подряд были в один день.