Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство

Уже изготовили более 60 тысяч штук. Прежде чем приступить к их пошиву, на предприятии взяли мастер-класс у швейного училища. И закупили более 5 тысяч метров хлопчатобумажной ткани. За основу взяли обычную бытовую многоразовую повязку. Маски двухслойные, есть и цветные.

Хотя масочный режим в «Минсктрансе» не введен, некоторым работникам, которые непосредственно контактируют с людьми, рекомендовано носить маски и менять их каждые два часа.