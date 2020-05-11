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Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство

11 мая 2020 15:57
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Новости Беларуси. Вместо спецодежды – медицинские маски. Работников «Минсктранса» многоразовыми защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство-1

Уже изготовили более 60 тысяч штук. Прежде чем приступить к их пошиву, на предприятии взяли мастер-класс у швейного училища. И закупили более 5 тысяч метров хлопчатобумажной ткани. За основу взяли обычную бытовую многоразовую повязку. Маски двухслойные, есть и цветные.

Хотя масочный режим в «Минсктрансе» не введен, некоторым работникам, которые непосредственно контактируют с людьми, рекомендовано носить маски и менять их каждые два часа.

Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство-4

Павел Луговский, заместитель директора по производству ремонтно-механического завода ГП «Минсктранс»:
Основные задачи – отшить 40 тысяч масок. Это потребность была заполнена, востребована и сделана достаточно оперативно. На сегодняшний момент мы держим резерв у себя на складе – 10 тысяч масок.

Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство-7

Даже собрали резерв масок. Работников «Минсктранса» защитными изделиями обеспечивает собственное швейное производство-9

Благодаря оперативному перепрофилированию в короткие сроки здесь смогли закрыть собственные потребности в защитных изделиях. В первые дни швеи работали без выходных и производили до 400 штук за смену. Сейчас здесь отшивают около 1500 масок ежедневно.

# Коронавирус # общество # Павел Луговский # Фотофакт

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