Алексей Русакевич: «Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа»

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Готовимся к одному из важнейших событий 2023 года. II Игры стран СНГ в августе пройдут. Готовы ли мы встретить, можем ли мы рассчитывать, что все пройдет по уровню не ниже, чем Европейские игры.