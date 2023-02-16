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Алексей Русакевич: «Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа»

16 февраля 2023 13:26
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Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Готовимся к одному из важнейших событий 2023 года. II Игры стран СНГ в августе пройдут. Готовы ли мы встретить, можем ли мы рассчитывать, что все пройдет по уровню не ниже, чем Европейские игры.

Алексей Русакевич: «Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа»-1

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Конечно, в Минске построена вся необходимая инфраструктура для приема больших туристических групп, туристических гостей, любых масштабов мероприятий. Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа в рамках летнего музыкального туристического сезона, именно событийная, под эти мероприятия. Планируется и прорабатывается вопрос возможности какого-то гастрономического фестиваля, но это ближе к мероприятию, программы сейчас готовятся и разрабатываются, поэтому более подробно к маю мы сможем презентовать, презентовать новые направления летнего сезона. В прошлом году у нас этот опыт появился. Мы презентовали в мае к открытию летнего музыкального туристического сезона возможности Минска, поэтому в этом году хотим повторить эту практику. Где-то в мае проведем общую презентацию новых направлений города, новых объектов, маршрутов.

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# Игры стран СНГ # общество # Екатерина Забенько # Алексей Русакевич # Фотофакт

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