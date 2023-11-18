Даже Москва салютовала освобождению! Как Речицу избавляли от немецкой оккупации?

Три дня шли ожесточенные бои, прежде чем войска белорусского фронта овладели городом. 80-летие избавления от немецко-фашистcких захватчиков отметила Речица. 18 ноября 1943-го года в честь освобождения города в Москве был дан салют: 124 орудия произвели 12 мирных артиллерийских залпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более двух лет длилась оккупация города. Отсчет дней и месяцев, разделявших войну и мир, в нашей следующей рубрике.

Татьяна Сидоренко:

27 месяцев оккупации стоили Речицкому району более 5 тысяч жизней мирных жителей и полного разорения. Уже с первых дней войны фашисты начали массированные расправы с местным населением. В списках погибших – старики, женщины и дети. Не щадили никого, а иногда убивали от скуки. Так случилось и с мальчишками в поселке Доброе. 11-летний Коля Савук и его теска Николай Черношей были расстреляны нацистами, когда те упражнялись в меткости.

Зверствам фашистов не было предела. Уничтожением людей одновременно занималась немецкая жандармерия, полевая комендатура, гестапо, полиция и отряды СС.