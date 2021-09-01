Дают ли свои плоды приёмы граждан и какие новые законы ждут белорусов?

Новости Беларуси. И снова авторская рубрика в эфире СТВ. Петр Орлов рассказывает о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Орлов:

В эфире «Сенат» и я ее ведущий Петр Орлов. В этом выпуске расскажем о самых ярких событиях парламентской недели. С нашим специальным гостем обсудим изменения, которые ждут белорусскую систему образования в новом учебном году, а также поговорим о планах сенаторов на предстоящую осеннюю сессию парламента. Теперь студентов будет отчислить сложнее. Виктор Лискович рассказал об изменениях в образовании Беларуси Стратегические вопросы развития национальной системы образования обсудили участники Республиканского педагогического совета, который прошел 24 августа в Минске. Петр Орлов:

Изменение подходов к воспитательной работе в учреждениях образования, усиление патриотической составляющей в процессе обучения молодежи, а также новая редакция Кодекса об образовании. Акценты в наиболее важных направлениях развития образовательной сферы расставил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности. Мудро было сказано более 200 лет назад: после хлеба самое важное для народа – это школа. Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому – это патриотизм. В этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений, гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны. Петр Орлов:

Практика принятия коллегиальных решений в системе образования за годы независимости нашей страны доказала свою эффективность. Обсудить вызовы, которые стоят перед сферой образования собрались свыше тысячи педагогов и экспертов. А теперь к новостям минувшей недели. Члены Президиума Совета Республики продолжают встречаться с населением в рамках единого дня информирования. Основной темой диалоговых площадок в трудовых коллективах были ключевые аспекты «Большого разговора с Президентом», внесение изменений в Конституцию Беларуси, актуальная общественно-политическая повестка.