Датчики движения хотят установить в минских дворах: чтобы отключали фонари, когда никто не ходит

Пилотный проект уже реализовали на улице Платонова. Ночью эта улица не загружена, а потому круглосуточное освещение здесь не нужно. Теперь в темное время суток фонари на улице работают лишь на 20% от своей мощности. И полностью загораются при необходимости – когда мимо проходит пешеход или во двор въезжает машина. Сейчас специалисты оценивают, где такой способ экономии электроэнергии выгоднее применять – во дворах, парках или скверах.