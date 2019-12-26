«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз

Чтобы построить пророческую карту, требовалось немало усилий: математические подсчёты, измерения и бесконечные наблюдения за положением звёзд. Сейчас, чтобы составить точный индивидуальный прогноз, не обязательно смотреть часами в телескоп, достаточно лёгким движением руки запустить программу.

Анастасия Паскевич:

У современных астрологов главный инструмент для работы – это не телескоп, не астролябия, а компьютер и специальная астрологическая программа. Называется – астропроцессор. Основную техническую, механическую работу делает за нас компьютер. А работа астролога заключается в том, чтобы нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать эти символы.