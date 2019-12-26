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«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз

26 декабря 2019 09:19
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Интерес к астрологическим прогнозам возник ещё в 5 веке до н.э. – именно тогда появились первые звёздные предсказания. Как работают современные астрологи, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз-1

Чтобы построить пророческую карту, требовалось немало усилий: математические подсчёты, измерения и бесконечные наблюдения за положением звёзд. Сейчас, чтобы составить точный индивидуальный прогноз, не обязательно смотреть часами в телескоп, достаточно лёгким движением руки запустить программу.

Анастасия Паскевич:
У современных астрологов главный инструмент для работы – это не телескоп, не астролябия, а компьютер и специальная астрологическая программа. Называется – астропроцессор. Основную техническую, механическую работу делает за нас компьютер. А работа астролога заключается в том, чтобы нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать эти символы.

«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз-4

По словам специалистов, все предрассудки, связанные с наступающим годом – беспочвенны. Важно правильно настроить себя и перейти в новый этап с лёгкостью и уверенностью в завтрашнем дне.

# Новый год # общество # Анастасия Паскевич

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