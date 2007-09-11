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Дары осени всем и каждому

11 сентября 2007 08:03
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В столице с сентября по ноябрь будет организована выездная торговля сельхозпродукцией.

Такое решение принял Мингорисполком для обеспечения населения столицы картофелем и плодоовощной продукцией. Главному управлению потребительского рынка  и администрациям районов города поручено обеспечить широкую распродажу сельхозпродукции с автомашин и лотков.

Организации и фермерские хозяйства будут освобождены от уплаты сбора за  торговлю. При этом в наличии должны быть документы, удостоверяющие  качество и безопасность продукции. Планируется, что в каждом районе столицы будут работать от 10 до 20 таких площадок.

# общество

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