Данилович об Октябрьской революции: если бы народ её не поддержал, она не свершилась бы. И не было бы советского строя

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

7 ноября для очень большого количества людей, как мне кажется, непонятен именно тем, что мы не можем объяснить, в чем старт создания белорусской государственности. В чем? 100-летие БНР праздновали? Праздновали.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Кто праздновал? Я лично не праздновал. Кирилл Казаков:

Наши противники. Вадим Гигин:

Мы были категорически против и, более того, настаивали, и нужно прямо сказать, что не допустили колоссальной государственной ошибки, чтобы эту дату, которая не обладает такой сакральной сущностью, а скорее наоборот, отпраздновали на государственном уровне. Именно тогда, в марте 2018 года, готовился август 2020-го фактически. Тогда на площадке перед оперным театром отрабатывали логистику, взаимодействие и так далее. Многие из этих людей сейчас сидят, находятся под следствием либо уже осуждены за подготовку антиконституционных действий в 2020 году. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

И они тогда не историю вышли чтить между прочим, они 100-летие праздновали. Вадим Гигин:

Плевать они на историю эту хотели. Олег Гайдукевич:

Плевали они на историю. Это был повод для того, чтобы каким-то образом мобилизовать людей и направить их в нужном направлении. Их история не волновала, как и 100-летие БНР их не интересовало. Это же все политизировано было ужасно. Какая история? Кто отказывается обсуждать БНР у нас из историков? Никто. Но их же не история интересует, а политика. Чтобы антироссия – это первое, второе – антикоммунизм. Третье – все, что было 70 лет, – ерунда, выкинуть на помойку. И четвертое – «нам поможет Запад». Вот как Остап Бендер говорил, вот и все. Потому что тоже БНР опирался на внешнюю поддержку.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Я бы отметил то, что как раз Белорусская Народная Республика государством реальным и не стала. Во многом потому, что противопоставила себя Советской России по факту. А ведь революция действительно возникла не на пустом месте. Целый комплекс проблем существовал в Российской империи, и надо было их решать. Другое дело, что можно было их решать каким-то мирным путем, путем реформ сверху, но это не было сделано. В итоге разгорелась революция. Да, она произошла не без поддержки извне. Это известный факт. Тем не менее, если бы общество, народ ее не поддержал, она не свершилась бы. И без этой революции не было бы советского строя. А именно на советской основе белорусы сформировали свое государство, Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Ну, сначала РСФСР. Кирилл Казаков:

Которую, кстати, деятели БНР признали в 1925-м. Вячеслав Данилович:

Сформировали весь свой потенциал: социально-экономический, духовно-культурный, общественно-политический. Этот потенциал именно в советские годы был накоплен. И очень важно, что у нас его не отвергли. Мы на этой базе стали развивать и строить нашу современную Республику Беларусь.