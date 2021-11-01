Данилович об Октябрьской революции: если бы народ её не поддержал, она не свершилась бы. И не было бы советского строя
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
7 ноября для очень большого количества людей, как мне кажется, непонятен именно тем, что мы не можем объяснить, в чем старт создания белорусской государственности. В чем? 100-летие БНР праздновали? Праздновали.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Кто праздновал? Я лично не праздновал.
Кирилл Казаков:
Наши противники.
Вадим Гигин:
Мы были категорически против и, более того, настаивали, и нужно прямо сказать, что не допустили колоссальной государственной ошибки, чтобы эту дату, которая не обладает такой сакральной сущностью, а скорее наоборот, отпраздновали на государственном уровне. Именно тогда, в марте 2018 года, готовился август 2020-го фактически. Тогда на площадке перед оперным театром отрабатывали логистику, взаимодействие и так далее. Многие из этих людей сейчас сидят, находятся под следствием либо уже осуждены за подготовку антиконституционных действий в 2020 году.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
И они тогда не историю вышли чтить между прочим, они 100-летие праздновали.
Вадим Гигин:
Плевать они на историю эту хотели.
Олег Гайдукевич:
Плевали они на историю. Это был повод для того, чтобы каким-то образом мобилизовать людей и направить их в нужном направлении. Их история не волновала, как и 100-летие БНР их не интересовало. Это же все политизировано было ужасно. Какая история? Кто отказывается обсуждать БНР у нас из историков? Никто. Но их же не история интересует, а политика. Чтобы антироссия – это первое, второе – антикоммунизм. Третье – все, что было 70 лет, – ерунда, выкинуть на помойку. И четвертое – «нам поможет Запад». Вот как Остап Бендер говорил, вот и все. Потому что тоже БНР опирался на внешнюю поддержку.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Я бы отметил то, что как раз Белорусская Народная Республика государством реальным и не стала. Во многом потому, что противопоставила себя Советской России по факту. А ведь революция действительно возникла не на пустом месте. Целый комплекс проблем существовал в Российской империи, и надо было их решать. Другое дело, что можно было их решать каким-то мирным путем, путем реформ сверху, но это не было сделано. В итоге разгорелась революция. Да, она произошла не без поддержки извне. Это известный факт. Тем не менее, если бы общество, народ ее не поддержал, она не свершилась бы. И без этой революции не было бы советского строя. А именно на советской основе белорусы сформировали свое государство, Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Ну, сначала РСФСР.
Кирилл Казаков:
Которую, кстати, деятели БНР признали в 1925-м.
Вячеслав Данилович:
Сформировали весь свой потенциал: социально-экономический, духовно-культурный, общественно-политический. Этот потенциал именно в советские годы был накоплен. И очень важно, что у нас его не отвергли. Мы на этой базе стали развивать и строить нашу современную Республику Беларусь.
Олег Гайдукевич:
И, конечно, надо сказать правду, что Запад воспользовался ситуацией сложной в Российской империи и поддерживал, думая, что он сделает себе лучше, поддерживая революцию. Это уже исторический факт. Но они не учатся на своих исторических ошибках. В России, Беларуси – все, что бы вы не делали, выйдет вам хуже. Вот как у них вышло в 1917 году, они обломались, когда получили потом ответ от советской власти настоящей. А когда Сталин пришел, вообще, наверное, подумали – «зачем мы поддерживали революцию?» То же самое и в Беларуси – всегда ждет облом. Что бы вы у нас тут не поддерживали, выйдет боком. Вы в 2020-м году поддержали. Что мы за год сделали? Сделали то, что мы должны были сделать 10 лет назад. Зачистили эти НКО, которые деньги получали из-за границы. Благодаря им в том числе, благодаря тем действиям, которые Запад делал в 2020 году. Поэтому спасибо вам, друзья. Пытайтесь еще раз революцию поддержать – мы вам в ответ сделаем еще больше.
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