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ЦТ по четырём предметам 6 июня планируют сдавать 28,6 тыс. абитуриентов

06 июня 2024 07:58
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Сегодня, 6 июня, в Беларуси состоится последнее в основном графике проведения централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦТ по четырём предметам 6 июня планируют сдавать 28,6 тыс. абитуриентов-1

Химия, физика, обществоведение и история Беларуси. Четыре предмета будут сдавать в 40 пунктах централизованного тестирования. В общей сложности ЦТ сегодня планируют сдавать 28 тысяч 600 абитуриентов. На физику записалось больше всего – 12,5 тысячи человек. Испытания стартуют по всей стране в 11:00.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

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