Чёрная страница в истории города! Какой вклад внёс Слоним в общую Победу?

80-летие Победы – повод еще раз вспомнить о подвигах белорусских солдат, которые до последнего боролись за наше будущее и освобождали землю от фашистских захватчиков. Город за городом... Один из них – Слоним, где в июне 41-го развернулись жестокие кровопролитные бои и в районе которого до сих пор ежегодно находят и перезахоранивают десятки останков красноармейцев и мирных жителей, в том числе детей.

Слоним по указу Президента награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это единственный райцентр страны, за освобождение которого сразу 33 военные части и соединения были удостоены государственных наград. Успех при освобождении города впоследствии сыграл решающее значение при наступлении Красной армии на Берлин.