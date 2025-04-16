Чёрная страница в истории города! Какой вклад внёс Слоним в общую Победу?
80-летие Победы – повод еще раз вспомнить о подвигах белорусских солдат, которые до последнего боролись за наше будущее и освобождали землю от фашистских захватчиков. Город за городом... Один из них – Слоним, где в июне 41-го развернулись жестокие кровопролитные бои и в районе которого до сих пор ежегодно находят и перезахоранивают десятки останков красноармейцев и мирных жителей, в том числе детей.
Слоним по указу Президента награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это единственный райцентр страны, за освобождение которого сразу 33 военные части и соединения были удостоены государственных наград. Успех при освобождении города впоследствии сыграл решающее значение при наступлении Красной армии на Берлин.
О победном вкладе Слонима – Галина Буро.
«Сыновья уходят в бой», «В августе 44-го». Эти фильмы снимали на слонимской земле. История жизни Нины Кулины тоже достойна экранизации. Женщина чудом выжила в годы Великой Отечественной войны. Ее тело буквально прошито пулеметной очередью.
Семь ран немецких ношу, вся пронизана.
И огромный шрам на душе – в тот день в декабре 1942-го фашисты расстреляли всю ее семью за связь с партизанами: отца, мать, сестер, новорожденных братьев и ее, 9-летнюю девочку. По приказу гитлеровцев местные жители пошли закапывать тела, тогда и выяснилось: один окровавленный ребенок держится за подол юбки мертвой мамы и дышит.
Нина Кулина, жительница деревни Новодевятковичи:
Меня занесли в пустую хату. Я там целую ночку вся в крови. И не знаю, где лежу, целую ночь плачу и кричу: «Сестры, мама, батька, возьмите меня, не знаю, где лежу!» И меня куда – давай в партизанский лагерь.
За годы войны в районе немцы расстреляли или сожгли жителей около полусотни деревень. Замучили 45 тысяч мирных людей. Фашистская оккупация – черная страница в истории Слонима. Малыши трех детских домов стали донорами крови для раненых гитлеровцев. А всех евреев города и района (25 тысяч) немцы согнали в гетто вдоль канала Огинского. Колючей проволоки для ограждения не хватило, ее довезли. Люди теснились по 50 человек в 8-местных помещениях, голодали, ели древесные листья и кору.
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