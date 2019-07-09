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«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске

09 июля 2019 17:49
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Новости Беларуси. Город – сад. Лучший ветеранский цветник выбрали 9 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-1

Несколько недель жюри отбирало полисадники во всех районах столицы. На первом месте оказались ветераны Фрунзенского района. В торжественной обстановке им вручили кубок, медали и сертификат на 100 рублей, которые победители планируют потратить на дальнейшее благоустройство своих дворов.

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-4

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:
Это инициатива самих ветеранов. Какое творчество проявляют ветераны, наше ветеранское братство, оформляя эти цветники и места отдыха! Чтобы наш город был краше и чтобы места отдыха ветеранов были красивыми и удобными.

В 2019 году конкурс «Ветеранский цветник» посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-7

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-9

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-11

«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске-13

# Озеленение # общество # Анатолий Адоньев # Фотофакт

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