«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске

Новости Беларуси. Город – сад. Лучший ветеранский цветник выбрали 9 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несколько недель жюри отбирало полисадники во всех районах столицы. На первом месте оказались ветераны Фрунзенского района. В торжественной обстановке им вручили кубок, медали и сертификат на 100 рублей, которые победители планируют потратить на дальнейшее благоустройство своих дворов.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:

Это инициатива самих ветеранов. Какое творчество проявляют ветераны, наше ветеранское братство, оформляя эти цветники и места отдыха! Чтобы наш город был краше и чтобы места отдыха ветеранов были красивыми и удобными.

В 2019 году конкурс «Ветеранский цветник» посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.