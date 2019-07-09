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Опять дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 10 июля

09 июля 2019 12:48
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Новости Беларуси. 10 июля в Беларуси снова ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщает Белгидромет, в среду будет преобладать облачная погода. Почти по всей территории страны будут идти кратковременные дожди, в дневное время возможны грозы.

Ночью прогнозируется западный ветер, днём – северо-западный 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9… +11°C в северо-восточной части Беларуси до +11… +13°C в западных районах республики. Днём потеплеет до +16… +18°C, а в Гомельской области – +18… +20°C.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество

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