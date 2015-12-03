Сирота отказывается от квартиры, которую предоставляет ей государство, так как не желает работать в колхозе

Молодая мама, о которой пойдет речь ниже, второй раз становится героиней программы «Добро пожаловаться!». Обычно в народе про таких говорят: врагу не позавидуешь. Кира Карлович, корреспондент СТВ, спустя полгода вновь приехала в гости к сироте.

Зрители СТВ наверняка помнит Марину Заблоцкую – сироту из Минской области, чью историю мы рассказывали минувшей весной. Несколько лет назад, Марина оказалась в суровой жизненной ситуации: одинокой матерью без денег и без дома. За плечами у девушки интернат и строительный колледж, а на руках – маленькая дочка. Статус социальной сироты дает Марине право получить жилье от государства, однако квартира, которую выделили девушке, была запущена до основания. Сегодня, спустя полгода, Марина все также ютится в Минске у подруги, а о родном доме вспоминает с дрожью.

Марина Заблоцкая:

Прошло полгода, но изменилось то, что да, они сделали там небольшой ремонт, но неокончательный. Канализацию не поменяли, все эти трубы, отопление, они тоже не поменяли. Они сделали там, поклеили, да… Такой, скажем, слегка ремонтик, чтобы я туда заселилась.

Полгода назад многоквартирный дом в деревне Сергеевичи Пуховичского района был насквозь сырым и полуразрушенным, а квартира, закрепленная за Мариной Заблоцкой годилась разве что притон. Местные власти пообещали исправить положение: починить крышу и привести квартиру Марины в должное состояние. И сегодня, вернувшись в Сергеевичи, кстати, без предупреждения, мы решили проверить надежность слов местных чиновников.

Иосиф Пучко, заместитель председателя по строительству исполкома Пуховичского района Минской области:

На сегодняшний день, полностью окончен здесь ремонт. Ну и давайте посмотрим сначала, то, что было и то, что стало. Полностью заменена вся столярка, поставлены новые рамы, окно, двери, обои, электричество, выключатели, новые розетки. И это все сделано вот так вот в каждой комнате. В каждой их четырех.

Недавно сырое и разрушенное помещение, сегодня с первого взгляда не узнать. Хозяйство, у которого на балансе находится многострадальный дом, потратило 400 миллионов рублей на замену крыши здания. Еще 140 миллионов было вложено в капитальный ремонт квартиры для сироты Марины Заблоцкой, несмотря на финансовый кризис. Как выяснилось, еще в августе специальная комиссия признала квартиру пригодной для проживания.

Не впечатлили обновленные апартаменты только потенциальную хозяйку. Марина Заблоцкая по-прежнему наотрез отказывается переезжать из Минска в Сергеевичи.

Ольга Климович, заведующий отделением срочного социального обслуживания ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Пуховичского района Минской области:

Мы контролировали, как происходит ремонт, мы ее об этом извещали. И когда закончились ремонтные работы, Марина была оповещена, приглашена, и в составе комиссии был составлен акт, что квартира пригодна для жилья. Она это видела, но в присутствии этой же комиссии она написала письменный отказ от заселения. В дальнейшем Марине Владимировне были направлены письма о том, что она может заселиться в эту квартиру, с просьбой пояснить причину своего незаселения. К сожалению, ответа не было.

Весьма логично назревает вопрос: почему безработная девушка с ребенком, живущая на одно пособие в доме у подруги на птичьих правах, не желает вить собственное четырехкомнатное гнездо? Причина отказа Марины в социальной помощи проста: девушка не хочет жить в деревне. Сделанный ремонт девушку не устраивает, как и не радует перспектива работы на ферме.

Марина Заблоцкая:

Да, они говорят, сделали ремонт. Да, 150 млн они повесят на меня за то, что я не хочу сюда заселяться. Я не говорила: «Делайте мне ремонт, и я заселюсь в эту квартиру». Я сказала: «Дайте мне жилье социального пользования. Они дают мне это жилье с тем условием, чтоб я шла в колхоз работать. Я пойду в колхоз работать? Я не хочу идти в колхоз работать.

Сегодня белорусское государство кормит почти 30 тысяч сирот. Не все из них так называемые круглые, то есть оставшиеся без живых родителей. Марина Заблоцкая, к примеру, находится в статусе социальной сироты — ее отец умер, а мать лишена родительских прав. По закону Марина получает адресно-социальную помощь, ежемесячное пособие, бесплатное детское питание. А до 23-летнего возраста и место в льготной очереди на улучшение жилищных условий. Но похоже, что девушка кусает кормящую руку, требуя от общества полного обеспечения.

От предлагаемой помощи Марина все-таки отказалась. Девушка собирается оформить льготный кредит и построить собственное жилье. Правда, на какие средства, непонятно. Молодая мать находится в декретном отпуске, а пособия едва хватает на пропитание. К слову, с ноября 2015 года в республике действует Указ Президента № 460. Согласно этому документу, квартиры социального пользования будут предоставляться сиротам временно. Сроком лишь на 5 лет. А дальше — самостоятельная взрослая жизнь, в которой благополучие определяется личным трудом, а не социальными льготами.

И в завершение сюжета небольшая ремарка: «Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, и на 90% из того, как мы на это реагируем».