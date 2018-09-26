Что можно потребовать от строителей, если они выполнили свою работу некачественно?

Как правило, ремонт в квартире требует внушительных денежных вложений. И не каждый из нас умеет зашпатлевать стену или положить плитку, поэтому приходится обращаться к строителям. Увы, специалисты не всегда качественно выполняют свою работу. Для того чтобы избежать экономических рисков, важно помнить о своих правах Дмитрий Тарасов, адвокат:

Потребитель вправе по своему выбору заявить о соразмерном уменьшении стоимости выполненных работ, о безвозмездном устранении недостатков, также о повторном выполнении работ, если это возможно, и о возмещении расходов, связанных с исправлением недостатков своими силами, либо за счёт третьих лиц.

Если к подрядчику предъявлены вышеперечисленные требования, то он обязан провести проверку качества выполненных работ, причем за свой счет. Но, если поставщик услуг, по каким-либо причинам уклоняется от проведения экспертизы, потребитель вправе провести её сам, а затем обратиться в суд. Дмитрий Тарасов:

В течении гарантийного срока, если такой срок не установлен, то в отношении недвижимого имущества требования предъявляются в течении трёх лет.

Недостатки строительных работ должны быть устранены в течении четырнадцати дней с момента получения подрядчиком требований от потребителя. В противном случае придется платить неустойку в размере одного процента от стоимости некачественно выполненных работ. Дмитрий Тарасов:

Потребитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать возврата уплаченной денежной суммы.