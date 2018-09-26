Что можно потребовать от строителей, если они выполнили свою работу некачественно?
Как правило, ремонт в квартире требует внушительных денежных вложений. И не каждый из нас умеет зашпатлевать стену или положить плитку, поэтому приходится обращаться к строителям. Увы, специалисты не всегда качественно выполняют свою работу. Для того чтобы избежать экономических рисков, важно помнить о своих правах
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Потребитель вправе по своему выбору заявить о соразмерном уменьшении стоимости выполненных работ, о безвозмездном устранении недостатков, также о повторном выполнении работ, если это возможно, и о возмещении расходов, связанных с исправлением недостатков своими силами, либо за счёт третьих лиц.
Если к подрядчику предъявлены вышеперечисленные требования, то он обязан провести проверку качества выполненных работ, причем за свой счет. Но, если поставщик услуг, по каким-либо причинам уклоняется от проведения экспертизы, потребитель вправе провести её сам, а затем обратиться в суд.
Дмитрий Тарасов:
В течении гарантийного срока, если такой срок не установлен, то в отношении недвижимого имущества требования предъявляются в течении трёх лет.
Недостатки строительных работ должны быть устранены в течении четырнадцати дней с момента получения подрядчиком требований от потребителя. В противном случае придется платить неустойку в размере одного процента от стоимости некачественно выполненных работ.
Дмитрий Тарасов:
Потребитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать возврата уплаченной денежной суммы.
А также потребовать компенсацию морального вреда, размер которого определяется исходя из степени вины подрядчика. И ещё один интересный момент: если в договоре подряда установлены условия, которые ухудшают положение потребителя, относительно законодательства Республики Беларусь, эти положения являются ничтожными. А в судебных разбирательствах принимают во внимание закон о защите прав потребителей и те права, которые в нём установлены. Но несмотря на это, в первую очередь, будьте бдительны сами. И пусть ваш ремонт будет качественным и быстрым.