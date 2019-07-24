Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего

Новости Беларуси. В сезон сбора ягод и грибов следует помнить о правилах безопасности в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перед выходом на поиск природных даров, нужно предупредить близких о своих планах.

При себе лучше всего иметь полностью заряженный телефон, бутылку воды, компас, нож и спички – эти предметы могут спасти вам жизнь. Экипировка должна быть не только удобной, но и яркой – человека одетого в камуфляж искать намного сложнее.

Сергей Кузнецов, главный лесничий Пуховичского лесхоза:

Не посещать места незнакомые. Если вы попали в незнакомые места, то далеко не уходите и постоянно возвращайтесь к месту высадки, чтобы ориентироваться в пространстве. Также нужно понимать, что все наши леса разбиты на лесные кварталы, имеется квартальная сеть, квартальные просеки. Когда человек выходит на столб и видит четыре цифры, он должен понимать, что нумерация идет с севера на юг и с запада на восток. Это тоже поможет определить стороны света и выйти в нужном направление.

Если вы заблудились, главное – выйти к людям. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропы. Также можно выйти к реке и спускаться по течению.