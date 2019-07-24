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Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего

24 июля 2019 20:10
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Новости Беларуси. В сезон сбора ягод и грибов следует помнить о правилах безопасности в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего-1

Перед выходом на поиск природных даров, нужно предупредить близких о своих планах.

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего-4

При себе лучше всего иметь полностью заряженный телефон, бутылку воды, компас, нож и спички эти предметы могут спасти вам жизнь. Экипировка должна быть не только удобной, но и яркой  человека одетого в камуфляж искать намного сложнее.

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего-7

Сергей Кузнецов, главный лесничий Пуховичского лесхоза:
Не посещать места незнакомые. Если вы попали в незнакомые места, то далеко не уходите и постоянно возвращайтесь к месту высадки, чтобы ориентироваться в пространстве. Также нужно понимать, что все наши леса разбиты на лесные кварталы, имеется квартальная сеть, квартальные просеки. Когда человек выходит на столб и видит четыре цифры, он должен понимать, что нумерация идет с севера на юг и с запада на восток. Это тоже поможет определить стороны света и выйти в нужном направление.

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего-10

Если вы заблудились, главное – выйти к людям. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропы. Также можно выйти к реке и спускаться по течению.

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего-13

Если ориентиры на местности не помогают, попробуйте позвонить спасателям по номеру 101 или 112. При отсутствии связи разведите костер в безопасном месте и подготовьте ночлег.

Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес?

# Правила безопасности # общество # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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