Что делать, если ребёнок не хочет ехать в лагерь? Опыт многодетной мамы

Совсем скоро у школьников начнутся долгожданные каникулы. Родители задаются вопросом: чем занять своего ребенка, чтобы он отдохнул, да еще и с пользой? О том, где найти возможные варианты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что делать, если ребенок не хочет? Говорит: «Мама, не поеду я в лагерь, к бабушкам, хочу в интернете посидеть».
Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:
Я хотела рассказать, как в первый раз за месяц начала готовить своих детей к поездке в лагерь. Я стала рассказывать свои воспоминания, делиться своими эмоциями. У нас в семье случилась полная противоположность – муж никогда не был в лагерях, зато у него была бабушка, а я была в лагерях, у меня не было бабушки. Я стала рассказывать об эмоциях – соревнования, дискотеки. Я просто показала им свои эмоции. Говорю: «Давайте попробуем один раз».
Михаил Свито:
Они проявили заинтересованность наверняка и решили попробовать?
Ольга Кацер:
Они проявили заинтересованность, но я готовилась за месяц, показывала фотографии.
Михаил Свито:
Не было такого, что они вернулись из лагеря и сказали, что мама, не то, зря ты нас готовила?
Ольга Кацер:
Они были в разных лагерях, выделяют для себя, какой лучше, какой хуже, что там было классно. Здесь вот это, не оправдали надежды. Все равно все зависит от вожатых.
«Школа жизни». Меняются ли дети после смены в лагере – подробнее здесь.