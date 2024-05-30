Что делать, если ребёнок не хочет ехать в лагерь? Опыт многодетной мамы

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Что делать, если ребенок не хочет? Говорит: «Мама, не поеду я в лагерь, к бабушкам, хочу в интернете посидеть».

Совсем скоро у школьников начнутся долгожданные каникулы. Родители задаются вопросом: чем занять своего ребенка, чтобы он отдохнул, да еще и с пользой? О том, где найти возможные варианты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:

Я хотела рассказать, как в первый раз за месяц начала готовить своих детей к поездке в лагерь. Я стала рассказывать свои воспоминания, делиться своими эмоциями. У нас в семье случилась полная противоположность – муж никогда не был в лагерях, зато у него была бабушка, а я была в лагерях, у меня не было бабушки. Я стала рассказывать об эмоциях – соревнования, дискотеки. Я просто показала им свои эмоции. Говорю: «Давайте попробуем один раз».

Михаил Свито:

Они проявили заинтересованность наверняка и решили попробовать?

Ольга Кацер:

Они проявили заинтересованность, но я готовилась за месяц, показывала фотографии.

Михаил Свито:

Не было такого, что они вернулись из лагеря и сказали, что мама, не то, зря ты нас готовила?

Ольга Кацер:

Они были в разных лагерях, выделяют для себя, какой лучше, какой хуже, что там было классно. Здесь вот это, не оправдали надежды. Все равно все зависит от вожатых.