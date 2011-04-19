Что делать, если не дают книгу жалоб?

По законодательству Республики Беларусь, книга замечаний и предложений должна предоставляться по первому требованию потребителя. Об этом в программе «Большой город» сообщил Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Если работник торговли отказывает в предоставлении данной книги, то заинтересованное лицо вправе обратиться в Администрацию района с соответствующим заявлением. Данное должностное лицо за невыполнение требований законодательства будет привлечено к административной ответственности и обязано заплатить штраф в размере от 4 до 10 базовых величин.

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