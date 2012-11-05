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Члены БРСМ за полмесяца в сменном режиме на стройке получают 2 миллионов рублей

05 ноября 2012 11:37
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Новости Минска. Студенты помогут завершить строительство   социально значимых объектов столицы. Новый трудовой семестр открыт. Рабочие бригады молодыми специалистами укомплектованы.  Больше всего их трудится на строительстве спортивного комплекса «Чижовка-Арена» и реконструкции  студенческих общежитий. К слову, за полмесяца в сменном режиме молодые люди получают заработную плату порядка 2 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Мы для них создаем достаточно интересные условия для работы. Во-первых, это индивидуальный график, где они могут подстраиваться под свое расписание, во-вторых, это возможность работать в выходные, в-третьих, это достаточно неплохой социальный пакет и возможность покушать на объекте, это возможность иметь нормальные бытовые условия. В принципе, ребята довольно охотно идут.

# общество # БРСМ

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