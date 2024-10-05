«Чистые игры» прошли в минском лесопарке «Медвежино»

В Беларуси стартовал сезон осенних субботников. 5 октября к трудовому марафону подключилась вся страна. Не остался в стороне и Минск, этим утром на уборку вышел каждый район столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где-то к проведению субботника подошли креативно. В лесопарке «Медвежино», например, прошли «Чистые игры». Здесь уборку превратили в настоящее соревнование. В течение полутора часов 15 молодежных команд собирали мусор. К акции присоединились представители всех отраслевых профсоюзов: медики, артисты, спортсмены и многие другие. Вырученные средства направят на помощь бездомным животным. Такая акция прошла впервые.

Анастасия Шевцова, секретарь приемной комиссии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»: Нам всем не все равно на природу. Мы хотим сделать этот мир чище, инициативу проявить, как-то показать своим примером, что это несложно, что можно выделить на это час-два времени.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это не просто субботник, не просто уборка территорий. Это и времяпровождение со своей компанией, с теми, с кем постоянно люди на работе. А здесь в такой атмосфере человек совершенно по-другому раскрывается, когда в такой команде начинается работа, направленная на какой-то конкретный результат.

Фронт работ на эту осень немалый. Только в столице предстоит убрать территорию в 3 тысячи гектаров. Парки и зеленые зоны украсят почти 22 тысячи новых деревьев и кустарников. Кроме того, в планах покраска детского и спортивного оборудования, уборка подвальных помещений и починка инвентаря.