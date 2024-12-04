Четыре инициативные группы сдали подписи в избирательную комиссию Центрального района Минска

Инициативные группы по сбору подписей избирателей в поддержку претендентов в кандидаты на пост Президента начали сдавать подписи в территориальные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в избирательную комиссию Центрального района Минска поступили подписные листы от четырех инициативных групп. Сперва проходит подсчет. В последующем 7 декабря будет осуществлена проверка данных подписей, а затем установят результаты, которые передадут в вышестоящую комиссию.

Максим Глинский, председатель избирательной комиссии Центрального района Минска по выборам Президента Беларуси: Комиссия работает в плановом режиме, то есть осуществляет свое дежурство за период, который мы практически месяц осуществляем. В этом дежурстве никаких внештатных ситуаций не было. Избирательная кампания очень спокойная, дисциплинированная. У нас в комиссии нет сомнений, что все пройдет в рамках действующего законодательства и все пройдет корректно, хорошо и благополучно.

Инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку тех, кто претендует стать кандидатом в Президенты. Времени для этого у них осталось немного: предстоящая пятница станет заключительным днем данного этапа электоральной кампании. На пикете у молодежного центра в Гродно сегодня, 4 декабря, как и в первые дни сбора подписей, образовались очереди. Неравнодушные к судьбе страны белорусы пришли поддержать своего кандидата.

В этот раз я буду голосовать впервые. Мне недавно исполнилось 18 лет, для меня гордость, что это будут именно выборы Президента Республики Беларусь. Сегодня я пришла оставить свою подпись.

Каждый из нас должен быть активным, участвовать в жизни страны. Я хочу, чтобы она была счастливая, чтобы люди были счастливые, чтоб они знали, что у них все хорошо, что у них обеспеченная старость будет, чтобы они были рады, что их дети работают, что их дети счастливы. Это самое главное для человека, быть уверенным и спокойно спать, спокойно жить и радоваться этой жизни.

Уже с 22 декабря начнется регистрация кандидатов в Президенты, а с первого дня нового года – период агитации. День выборов назначен на 26 января.