Впервые в истории Беларуси наша теннисистка Виктория Азаренко получила высочайший титул – она стала первой ракеткой мира. Сегодня в Мельбурне в решающем поединке одиночного разряда Australian Оpen Азаренко обыграла россиянку Марию Шарапову.



С победой на турнире «Большого шлема» члена национальной команды Беларуси по теннису Викторию Азаренко поздравил Президент Александр Лукашенко.



«..Без преувеличения вся страна затаив дыхание следила за горячей борьбой на корте, переживала и болела за тебя. В эти морозные январские дни своей победой ты зажгла сердца белорусов, продемонстрировав силу духа, образцовую выдержку, подлинное мастерство и красивую игру. Ты – гордость нации! Родина восхищена твоим выдающимся достижением, которое уже вписано в историю белорусского и мирового спорта», – подчеркнул глава государства.



Президент также пожелал теннисистке удачи, новых свершений и покорения новых спортивных олимпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



И как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, решением главы государства заслуженный мастер спорта Беларуси Виктория Азаренко награждена орденом Отечества III степени. Этой награды теннисистка удостоена за высокое профессиональное мастерство и выдающие спортивные достижения.