Чем подарок отличается от взятки?

Новости Беларуси. Определение дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

К сожалению, законодательство молчит относительно того, что же является подарком. Когда юрист не имеет чёткой дефиниции, он, как правило, обращается к толковым словарям. Если мы откроем словарь Ожегова, то мы там мы найдём, что подарок – это вещь, которую подарили, либо дарят.

И в переносном значении используется, как нечто приятное.

Мы можем сделать вывод, что подарок – это то, что мы дарим человеку для того, чтобы сделать ему приятное.

В каких случаях подарок считается взяткой?