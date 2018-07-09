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Чем подарок отличается от взятки?

09 июля 2018 12:53
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Новости Беларуси. Определение дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
К сожалению, законодательство молчит относительно того, что же является подарком. Когда юрист не имеет чёткой дефиниции, он, как правило, обращается к толковым словарям. Если мы откроем словарь Ожегова, то мы там мы найдём, что подарок – это вещь, которую подарили, либо дарят.

И в переносном значении используется, как нечто приятное.

Мы можем сделать вывод, что подарок – это то, что мы дарим человеку для того, чтобы сделать ему приятное.

В каких случаях подарок считается взяткой?

# Консультация юриста # общество # Алексей Корочкин

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